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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7746774777487749>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:47

  Seva написав:Alfa_Bank а был такой проект - МАБ Онлайн, я насколько помню предполагалось к концу года (этого) сделать человеческий СЭП, который уходит с клиентских 2620 а не с транзитника, и который ходит по регламенту в опервремя, а не поездами трижды в день.

Ничего с ним не слышно? :mrgreen:

Seva, добрый день. Уточню. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:48

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...

А самый ранний когда отправляется?
Сформировала сейчас платеж, чтобы он завтра утром ушел.
Но мне вдруг пишут дату исполнения 15.10.19.
Т.е. сегодня еще какой-то последний маневровый тепловоз будет?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:50

  lubopytnaya написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...

А самый ранний когда отправляется?
Сформировала сейчас платеж, чтобы он завтра утром ушел.
Но мне вдруг пишут дату исполнения 15.10.19.
Т.е. сегодня еще какой-то последний маневровый тепловоз будет?

lubopytnaya, добрый день. Платежи, что сформированы до 17:00, будут отправлены сегодня. Самый ранний утром уходит после 10:00.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:50

Так последняя эстонская электричка - в 17:00
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:40

  Бекас написав:Ув.представитель банка, у меня снова не проходит платеж(оплата услуг водоснабжения) -- пишет,что IBAN неверный, но я его набирал правильно?
Что делать, если в квитанции указан именно IBAN, БОЛЕЕ НИКАКИХ РЕКВИЗИТОВ!!!?

похоже аналогичная ситуация возникает по многим поставщикам коммунальных услуг - аналогично в прошлом месяце не смог по IBAN оплатить за газ (КиевОблГазЗбыт), пришлось делать оплату по старым реквизитам, которые взял из предыдущих квитанций...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:44

ТЕА
Вычленить расчётный счёт из IBAN никак не можете? А точнее увидеть, что он наверняка остался таким же ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:57

  Vorlon написав:ТЕА
Вычленить расчётный счёт из IBAN никак не можете? А точнее увидеть, что он наверняка остался таким же ;)

я то могу, но меня интересует почему банк ничего не может? шаблоны для оплаты не работают уже 2-й месяц, а платежи по IBAN не проходят...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:27

  balbesik написав:Добрый день. Подскажите, как правильно перейти в Альфу из ТАСа? Из того что почитала, вывела алгоритм такой- в ТАС средства на Плативке, в АБ открываю Ультру, через МАБ пополняю её картой чужого банка. Все правильно, или где-то недочитала/недопоняла? И если всё правильно, какие лимиты на перевод со стороны АБ и ТАС?

И ещё вопрос возник. Такое пополнение только между своими картами возможно или можно с чужой ТАС пополнить свою Альфу?
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:02

  balbesik написав:И ещё вопрос возник. Такое пополнение только между своими картами возможно или можно с чужой ТАС пополнить свою Альфу?

Так попробуйте! А потом нам расскажете, как прошел эксперимент :wink:
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:10

  balbesik написав:
  balbesik написав:Добрый день. Подскажите, как правильно перейти в Альфу из ТАСа? Из того что почитала, вывела алгоритм такой- в ТАС средства на Плативке, в АБ открываю Ультру, через МАБ пополняю её картой чужого банка. Все правильно, или где-то недочитала/недопоняла? И если всё правильно, какие лимиты на перевод со стороны АБ и ТАС?

И ещё вопрос возник. Такое пополнение только между своими картами возможно или можно с чужой ТАС пополнить свою Альфу?

в принципе нет разницы пополняете своей или чужой. я иногда перекидываю со своей карты в ПУМБе, а раньше пополнял своей картой Укрсоца...
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