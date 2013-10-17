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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:47
Seva написав:Alfa_Bank
а был такой проект - МАБ Онлайн, я насколько помню предполагалось к концу года (этого) сделать человеческий СЭП, который уходит с клиентских 2620 а не с транзитника, и который ходит по регламенту в опервремя, а не поездами трижды в день.
Ничего с ним не слышно?
Seva, добрый день. Уточню. Отпишусь.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:48
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...
А самый ранний когда отправляется?
Сформировала сейчас платеж, чтобы он завтра утром ушел.
Но мне вдруг пишут дату исполнения 15.10.19.
Т.е. сегодня еще какой-то последний маневровый тепловоз будет?
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:50
lubopytnaya написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...
А самый ранний когда отправляется?
Сформировала сейчас платеж, чтобы он завтра утром ушел.
Но мне вдруг пишут дату исполнения 15.10.19.
Т.е. сегодня еще какой-то последний маневровый тепловоз будет?
lubopytnaya, добрый день. Платежи, что сформированы до 17:00, будут отправлены сегодня. Самый ранний утром уходит после 10:00.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:50
Так последняя эстонская электричка - в 17:00
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:40
Бекас написав:
Ув.представитель банка, у меня снова не проходит платеж(оплата услуг водоснабжения) -- пишет,что IBAN неверный, но я его набирал правильно?
Что делать, если в квитанции указан именно IBAN, БОЛЕЕ НИКАКИХ РЕКВИЗИТОВ!!!?
похоже аналогичная ситуация возникает по многим поставщикам коммунальных услуг - аналогично в прошлом месяце не смог по IBAN оплатить за газ (КиевОблГазЗбыт), пришлось делать оплату по старым реквизитам, которые взял из предыдущих квитанций...
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:44
ТЕА
Вычленить расчётный счёт из IBAN никак не можете? А точнее увидеть, что он наверняка остался таким же
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Vorlon
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:57
Vorlon написав:ТЕА
Вычленить расчётный счёт из IBAN никак не можете? А точнее увидеть, что он наверняка остался таким же
я то могу, но меня интересует почему банк ничего не может? шаблоны для оплаты не работают уже 2-й месяц, а платежи по IBAN не проходят...
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ТЕА
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Додано: Вів 15 жов, 2019 17:27
balbesik написав:
Добрый день. Подскажите, как правильно перейти в Альфу из ТАСа? Из того что почитала, вывела алгоритм такой- в ТАС средства на Плативке, в АБ открываю Ультру, через МАБ пополняю её картой чужого банка. Все правильно, или где-то недочитала/недопоняла? И если всё правильно, какие лимиты на перевод со стороны АБ и ТАС?
И ещё вопрос возник. Такое пополнение только между своими картами возможно или можно с чужой ТАС пополнить свою Альфу?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:02
balbesik написав:
И ещё вопрос возник. Такое пополнение только между своими картами возможно или можно с чужой ТАС пополнить свою Альфу?
Так попробуйте! А потом нам расскажете, как прошел эксперимент
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:10
balbesik написав: balbesik написав:
Добрый день. Подскажите, как правильно перейти в Альфу из ТАСа? Из того что почитала, вывела алгоритм такой- в ТАС средства на Плативке, в АБ открываю Ультру, через МАБ пополняю её картой чужого банка. Все правильно, или где-то недочитала/недопоняла? И если всё правильно, какие лимиты на перевод со стороны АБ и ТАС?
И ещё вопрос возник. Такое пополнение только между своими картами возможно или можно с чужой ТАС пополнить свою Альфу?
в принципе нет разницы пополняете своей или чужой. я иногда перекидываю со своей карты в ПУМБе, а раньше пополнял своей картой Укрсоца...
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