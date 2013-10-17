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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:16
Третій особі чужою картою користуватись ніззя.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:19
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:22
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:51
Це слід розуміти що 3 особа самостійно (особисто) здійснила переказ на Вашу карту. І якщо буде дзвінок з банку вона зможе чітко пояснити яким макаром це здійснила.
Деякі банки, якщо бачать нетипові операції зразу ж телефонують держателю карти і запитують чи дійсно вони здійснюють цю операцію.
А Алла мастак просто блочити карти.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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