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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7746774777487749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:16

Третій особі чужою картою користуватись ніззя.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:19

  lubopytnaya написав:
  balbesik написав:И ещё вопрос возник. Такое пополнение только между своими картами возможно или можно с чужой ТАС пополнить свою Альфу?

Так попробуйте! А потом нам расскажете, как прошел эксперимент :wink:

Не могу, пока нет карт, изучаю теорию чтоб решить, куда всё-таки перекинуться :D
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:22

  Квесторе_поверніться написав:Третій особі чужою картою користуватись ніззя.
надо ли это понимать, что не получится, только СВОИ карты? Либо перевод сэпом с комисом?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:51

  balbesik написав:
  Квесторе_поверніться написав:Третій особі чужою картою користуватись ніззя.
надо ли это понимать, что не получится, только СВОИ карты? Либо перевод сэпом с комисом?

Це слід розуміти що 3 особа самостійно (особисто) здійснила переказ на Вашу карту. І якщо буде дзвінок з банку вона зможе чітко пояснити яким макаром це здійснила.
Деякі банки, якщо бачать нетипові операції зразу ж телефонують держателю карти і запитують чи дійсно вони здійснюють цю операцію.
А Алла мастак просто блочити карти.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29686
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:05

  balbesik написав:
  Квесторе_поверніться написав:Третій особі чужою картою користуватись ніззя.
надо ли это понимать, что не получится, только СВОИ карты? Либо перевод сэпом с комисом?

при пополнении картой другого банка важны только реквизиты. никто не проверяет ваша это карта или не ваша. ньюнсы могут быть только если в банке откуда делается пополнение по картам есть 3Д-защита - в этом случае для завершения операции вам понадобиться дополнительно ввести одноразовый пароль, который прийдёт на телефон владельца карты...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:05

  ТЕА написав:
  Vorlon написав:ТЕА
Вычленить расчётный счёт из IBAN никак не можете? А точнее увидеть, что он наверняка остался таким же ;)

я то могу, но меня интересует почему банк ничего не может? шаблоны для оплаты не работают уже 2-й месяц, а платежи по IBAN не проходят...

IBAN на Форвард ушел успешно и там зачислен.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:12

  BBC написав:
  ТЕА написав:
  Vorlon написав:ТЕА
Вычленить расчётный счёт из IBAN никак не можете? А точнее увидеть, что он наверняка остался таким же ;)

я то могу, но меня интересует почему банк ничего не может? шаблоны для оплаты не работают уже 2-й месяц, а платежи по IBAN не проходят...

IBAN на Форвард ушел успешно и там зачислен.

проблема была с оплатами коммунальных платежей (см. пару страниц ранее) - у меня с опоатой по КиевОблГазЗбыту, а у другого клиента с оплатой по водоканалу...

причём в прошлом месяце мне по этому поводу ответили следующее:

По IBAN оплата не прошла, потому что в назначении платежа есть не разрешенные символы (скорее всего, копировали и вставляли информацию). Об этом тоже известно, все будет исправляться в ближайших обновлениях.


вам не кажется смешным, что проблема может быть с символами в поле назначения платежа? причём при точно таком же копировании при оплате по старым реквизитам платёж проходит без проблем...

так что проблемы есть, а вам вероятно просто больше повезло... :)
ТЕА
 
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