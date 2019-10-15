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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:16
Третій особі чужою картою користуватись ніззя.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:19
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:22
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:51
Це слід розуміти що 3 особа самостійно (особисто) здійснила переказ на Вашу карту. І якщо буде дзвінок з банку вона зможе чітко пояснити яким макаром це здійснила.
Деякі банки, якщо бачать нетипові операції зразу ж телефонують держателю карти і запитують чи дійсно вони здійснюють цю операцію.
А Алла мастак просто блочити карти.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 жов, 2019 19:05
при пополнении картой другого банка важны только реквизиты. никто не проверяет ваша это карта или не ваша. ньюнсы могут быть только если в банке откуда делается пополнение по картам есть 3Д-защита - в этом случае для завершения операции вам понадобиться дополнительно ввести одноразовый пароль, который прийдёт на телефон владельца карты...
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:05
IBAN на Форвард ушел успешно и там зачислен.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:12
проблема была с оплатами коммунальных платежей (см. пару страниц ранее) - у меня с опоатой по КиевОблГазЗбыту, а у другого клиента с оплатой по водоканалу...
причём в прошлом месяце мне по этому поводу ответили следующее:
вам не кажется смешным, что проблема может быть с символами в поле назначения платежа? причём при точно таком же копировании при оплате по старым реквизитам платёж проходит без проблем...
так что проблемы есть, а вам вероятно просто больше повезло...
Додано: Вів 15 жов, 2019 21:32
Я Вам лично могу ответить - по состоянию на сегодняшний день в зал просто не пускает. Терминал LoungeKey выдаёт дословно ошибку следующего содержания: Access Denied 603 Access denied. Bank Card is not valid. Please contact your issuing bank [603:996].
Оборот покупок за нужные дни около 12 тысяч, карта в плюсе. Т.е. даже не списывает 32 бакса (приходила недавно писулька об изменении тарифа), а просто говорит низзя.
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