Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
надо ли это понимать, что не получится, только СВОИ карты? Либо перевод сэпом с комисом?
Це слід розуміти що 3 особа самостійно (особисто) здійснила переказ на Вашу карту. І якщо буде дзвінок з банку вона зможе чітко пояснити яким макаром це здійснила. Деякі банки, якщо бачать нетипові операції зразу ж телефонують держателю карти і запитують чи дійсно вони здійснюють цю операцію. А Алла мастак просто блочити карти.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
надо ли это понимать, что не получится, только СВОИ карты? Либо перевод сэпом с комисом?
при пополнении картой другого банка важны только реквизиты. никто не проверяет ваша это карта или не ваша. ньюнсы могут быть только если в банке откуда делается пополнение по картам есть 3Д-защита - в этом случае для завершения операции вам понадобиться дополнительно ввести одноразовый пароль, который прийдёт на телефон владельца карты...
Vorlon написав:ТЕА Вычленить расчётный счёт из IBAN никак не можете? А точнее увидеть, что он наверняка остался таким же
я то могу, но меня интересует почему банк ничего не может? шаблоны для оплаты не работают уже 2-й месяц, а платежи по IBAN не проходят...
IBAN на Форвард ушел успешно и там зачислен.
проблема была с оплатами коммунальных платежей (см. пару страниц ранее) - у меня с опоатой по КиевОблГазЗбыту, а у другого клиента с оплатой по водоканалу...
причём в прошлом месяце мне по этому поводу ответили следующее:
По IBAN оплата не прошла, потому что в назначении платежа есть не разрешенные символы (скорее всего, копировали и вставляли информацию). Об этом тоже известно, все будет исправляться в ближайших обновлениях.
вам не кажется смешным, что проблема может быть с символами в поле назначения платежа? причём при точно таком же копировании при оплате по старым реквизитам платёж проходит без проблем...
так что проблемы есть, а вам вероятно просто больше повезло...
так як віза надає ось цю інформацію станом на сьогодні: "Ви як держатель картки Visa Platinum отримуєте 2 безкоштовних візити до VIP-залів аеропортів протягом року, за умови розрахунків карткою на суму від 5 000 грн на місяць Якщо за попередній місяць Ви розрахувались карткою на суму до 5 000 грн., то вартість Вашого візиту складе 27 доларів"
Я Вам лично могу ответить - по состоянию на сегодняшний день в зал просто не пускает. Терминал LoungeKey выдаёт дословно ошибку следующего содержания: Access Denied 603 Access denied. Bank Card is not valid. Please contact your issuing bank [603:996]. Оборот покупок за нужные дни около 12 тысяч, карта в плюсе. Т.е. даже не списывает 32 бакса (приходила недавно писулька об изменении тарифа), а просто говорит низзя.