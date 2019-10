Додано: Вів 15 жов, 2019 21:32

mephala написав:

і все ж таки чекаємо на вашу відповідь:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4769338#p4769338



так як віза надає ось цю інформацію станом на сьогодні:

"Ви як держатель картки Visa Platinum отримуєте 2 безкоштовних візити до VIP-залів аеропортів протягом року, за умови розрахунків карткою на суму від 5 000 грн на місяць

Якщо за попередній місяць Ви розрахувались карткою на суму до 5 000 грн., то вартість Вашого візиту складе 27 доларів" і все ж таки чекаємо на вашу відповідь:так як віза надає ось цю інформацію станом на сьогодні:"Ви як держатель картки Visa Platinum отримуєте 2 безкоштовних візити до VIP-залів аеропортів протягом року, за умови розрахунків карткою на суму від 5 000 грн на місяцьЯкщо за попередній місяць Ви розрахувались карткою на суму до 5 000 грн., то вартість Вашого візиту складе 27 доларів"

Я Вам лично могу ответить - по состоянию на сегодняшний день в зал просто не пускает. Терминал LoungeKey выдаёт дословно ошибку следующего содержания: Access Denied 603 Access denied. Bank Card is not valid. Please contact your issuing bank [603:996].Оборот покупок за нужные дни около 12 тысяч, карта в плюсе. Т.е. даже не списывает 32 бакса (приходила недавно писулька об изменении тарифа), а просто говорит низзя.