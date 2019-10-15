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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7747774877497750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:04

Re: Альфа-Банк

  Poleg написав:Я Вам лично могу ответить - по состоянию на сегодняшний день в зал просто не пускает. Терминал LoungeKey выдаёт дословно ошибку следующего содержания: Access Denied 603 Access denied. Bank Card is not valid. Please contact your issuing bank [603:996].
Оборот покупок за нужные дни около 12 тысяч, карта в плюсе. Т.е. даже не списывает 32 бакса (приходила недавно писулька об изменении тарифа), а просто говорит низзя.


Да уж, надеюсь с Platinum Black пустят в лаунж на этой неделе, у меня еще одно бесплатное посещение осталось. А с Travel Альфа сюрприз приготовила, надеялся, что с воспользуемся в ноябре с женой. Теперь понимаю, что нужно быть готовым к тому, что в лаунж с Travel не пустят.
riwalir
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Повідомлень: 703
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:20

Вчера мой кум по платинум Блэку свежеперевыпущенному с успехом посетил лаунж в Борисполе. Из трат только 12 яиц.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8743
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Подякував: 656 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:21

  Poleg написав:Я Вам лично могу ответить - по состоянию на сегодняшний день в зал просто не пускает. Терминал LoungeKey выдаёт дословно ошибку следующего содержания: Access Denied 603 Access denied. Bank Card is not valid. Please contact your issuing bank [603:996].
Оборот покупок за нужные дни около 12 тысяч, карта в плюсе. Т.е. даже не списывает 32 бакса (приходила недавно писулька об изменении тарифа), а просто говорит низзя.

Poleg, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста. Проверим что не так.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7351
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:07

Re: Альфа-Банк

Ну як можна? Щойно почався робочий день, зламали МАБ.
Кочевник
 
Повідомлень: 976
З нами з: 16.02.17
Подякував: 170 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:14

  Кочевник написав:Ну як можна? Щойно почався робочий день, зламали МАБ.

Кочевник, доброго дня. МАБ працює, спробуйте ще, будь-ласка.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7351
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:33

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Ну як можна? Щойно почався робочий день, зламали МАБ.

Кочевник, доброго дня. МАБ працює, спробуйте ще, будь-ласка.

Станом на 09:10 не працювала ні Веб-версія, ні Мобільна.
Кочевник
 
Повідомлень: 976
З нами з: 16.02.17
Подякував: 170 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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