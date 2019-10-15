Poleg написав:Я Вам лично могу ответить - по состоянию на сегодняшний день в зал просто не пускает. Терминал LoungeKey выдаёт дословно ошибку следующего содержания: Access Denied 603 Access denied. Bank Card is not valid. Please contact your issuing bank [603:996]. Оборот покупок за нужные дни около 12 тысяч, карта в плюсе. Т.е. даже не списывает 32 бакса (приходила недавно писулька об изменении тарифа), а просто говорит низзя.
Да уж, надеюсь с Platinum Black пустят в лаунж на этой неделе, у меня еще одно бесплатное посещение осталось. А с Travel Альфа сюрприз приготовила, надеялся, что с воспользуемся в ноябре с женой. Теперь понимаю, что нужно быть готовым к тому, что в лаунж с Travel не пустят.
Poleg написав:Я Вам лично могу ответить - по состоянию на сегодняшний день в зал просто не пускает. Терминал LoungeKey выдаёт дословно ошибку следующего содержания: Access Denied 603 Access denied. Bank Card is not valid. Please contact your issuing bank [603:996]. Оборот покупок за нужные дни около 12 тысяч, карта в плюсе. Т.е. даже не списывает 32 бакса (приходила недавно писулька об изменении тарифа), а просто говорит низзя.
Poleg, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста. Проверим что не так.