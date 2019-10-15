Poleg написав:Я Вам лично могу ответить - по состоянию на сегодняшний день в зал просто не пускает. Терминал LoungeKey выдаёт дословно ошибку следующего содержания: Access Denied 603 Access denied. Bank Card is not valid. Please contact your issuing bank [603:996]. Оборот покупок за нужные дни около 12 тысяч, карта в плюсе. Т.е. даже не списывает 32 бакса (приходила недавно писулька об изменении тарифа), а просто говорит низзя.
Да уж, надеюсь с Platinum Black пустят в лаунж на этой неделе, у меня еще одно бесплатное посещение осталось. А с Travel Альфа сюрприз приготовила, надеялся, что с воспользуемся в ноябре с женой. Теперь понимаю, что нужно быть готовым к тому, что в лаунж с Travel не пустят.
Poleg написав:Я Вам лично могу ответить - по состоянию на сегодняшний день в зал просто не пускает. Терминал LoungeKey выдаёт дословно ошибку следующего содержания: Access Denied 603 Access denied. Bank Card is not valid. Please contact your issuing bank [603:996]. Оборот покупок за нужные дни около 12 тысяч, карта в плюсе. Т.е. даже не списывает 32 бакса (приходила недавно писулька об изменении тарифа), а просто говорит низзя.
Poleg, доброе утро. Дайте ИНН, пожалуйста. Проверим что не так.
Esq написав:А что, теперь больше 5 тысяч за раз шайтан машина не отдаёт наличными?
Alfa_Bank, можно это ограничение как-то там обходить, например, чтобы по обращению в контакт-центр до конца дня его отменяли.
Esq, добрый день. С карт нашего банка в банкоматах АБ можно снять любую сумму в пределах наличия средств в банкомате и лимитов, что установлены по самой карте, мax. количество купюр – 40.
Alfa_Bank и коолеги провели работу по моему вчерашнему вопросу и прояснили обстоятельства, которые привели к отказу выдачи. Отказ был связан с технической особенностью работы банкомата и, скорее всего, не повторился бы в случае, если бы повторно попытался провести операцию.
В общем случае утверждается, что выдача ограничена лишь 40 купюраим и остатком на счете.