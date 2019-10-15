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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:01
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )
IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:03
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )
IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.
а то вчера ж не тока утренний опоздал, дневной тоже уехал одновременно с вечерним ...
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IMPRINTER
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Сер 16 жов, 2019 09:11
kreuz
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