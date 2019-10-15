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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7748774977507751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:01

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )

IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:03

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )

IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.


а то вчера ж не тока утренний опоздал, дневной тоже уехал одновременно с вечерним ...
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IMPRINTER
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  #<1 ... 7748774977507751
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