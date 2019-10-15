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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:01
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )
IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:03
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )
IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.
а то вчера ж не тока утренний опоздал, дневной тоже уехал одновременно с вечерним ...
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:42
Alfa_bank, подскажите если оформить Travel как 2 кредитку можно ли на нее перекинуть часть лимита с имеющейся кредитки, его там более чем достаточно.
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antey718
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:51
antey718 написав:
Alfa_bank, подскажите если оформить Travel как 2 кредитку можно ли на нее перекинуть часть лимита с имеющейся кредитки, его там более чем достаточно.
antey718, добрый день. Такая услуга не предоставляется.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:22
Привет жильцам этой ветки)
Научите плиз, как удовлетворить хотелки:
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная? Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?
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Alex_ki
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:27
Alex_ki написав:
Привет жильцам этой ветки)
Научите плиз, как удовлетворить хотелки:
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная? Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?
Alex_ki, добрый день.
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)
По кредитке ЭКО орехов нет. Бонусная программа кешью работает по кредитным картам Максимум, Максимум Платинум, Максимум Готивка.
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная?
Можно и так.
Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?
По пакетной валютной карте валюту можно получить 2 раза в месяц без комиссии в кассе. В банкомате снимаете гривну с конвертацией.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:46
Alfa_Bank написав:
В банкомате снимаете гривну с конвертацией.
и комиссией за эту конвертацию
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Seva
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