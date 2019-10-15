RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7748774977507751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:01

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )

IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7355
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:03

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )

IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.


а то вчера ж не тока утренний опоздал, дневной тоже уехал одновременно с вечерним ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36572
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5822 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:42

Re: Альфа-Банк

Alfa_bank, подскажите если оформить Travel как 2 кредитку можно ли на нее перекинуть часть лимита с имеющейся кредитки, его там более чем достаточно.
antey718
 
Повідомлень: 318
З нами з: 03.08.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:51

  antey718 написав:Alfa_bank, подскажите если оформить Travel как 2 кредитку можно ли на нее перекинуть часть лимита с имеющейся кредитки, его там более чем достаточно.

antey718, добрый день. Такая услуга не предоставляется.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7355
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:22

Re: Альфа-Банк

Привет жильцам этой ветки)
Научите плиз, как удовлетворить хотелки:
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная? Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 576
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:27

  Alex_ki написав:Привет жильцам этой ветки)
Научите плиз, как удовлетворить хотелки:
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная? Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?

Alex_ki, добрый день.
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)

По кредитке ЭКО орехов нет. Бонусная программа кешью работает по кредитным картам Максимум, Максимум Платинум, Максимум Готивка.
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная?

Можно и так.
Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?

По пакетной валютной карте валюту можно получить 2 раза в месяц без комиссии в кассе. В банкомате снимаете гривну с конвертацией.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7355
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:46

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В банкомате снимаете гривну с конвертацией.

и комиссией за эту конвертацию
Seva
 
Повідомлень: 199
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7748774977507751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, vollena71, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1358, 1359, 1360
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13597 1903982
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 14:44
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1646, 1647, 1648
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16477 2342814
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 14:32
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3521, 3522, 3523
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35222 4355381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 12:37
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.