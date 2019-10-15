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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7748774977507751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:01

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )

IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:03

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

как сегодня поезда ходють?
машинисты после праздников протрезвели? )

IMPRINTER, добрый день. Сегодня ходят вовремя.


а то вчера ж не тока утренний опоздал, дневной тоже уехал одновременно с вечерним ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:42

Re: Альфа-Банк

Alfa_bank, подскажите если оформить Travel как 2 кредитку можно ли на нее перекинуть часть лимита с имеющейся кредитки, его там более чем достаточно.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:51

  antey718 написав:Alfa_bank, подскажите если оформить Travel как 2 кредитку можно ли на нее перекинуть часть лимита с имеющейся кредитки, его там более чем достаточно.

antey718, добрый день. Такая услуга не предоставляется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:22

Re: Альфа-Банк

Привет жильцам этой ветки)
Научите плиз, как удовлетворить хотелки:
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная? Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:27

  Alex_ki написав:Привет жильцам этой ветки)
Научите плиз, как удовлетворить хотелки:
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная? Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?

Alex_ki, добрый день.
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)

По кредитке ЭКО орехов нет. Бонусная программа кешью работает по кредитным картам Максимум, Максимум Платинум, Максимум Готивка.
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная?

Можно и так.
Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?

По пакетной валютной карте валюту можно получить 2 раза в месяц без комиссии в кассе. В банкомате снимаете гривну с конвертацией.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:46

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В банкомате снимаете гривну с конвертацией.

и комиссией за эту конвертацию
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:39

Реф

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?

Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.

Якщо новий клієнт бажає за рефералкою відкрити дві Платини в різній валюті, буде все одно лише 200 грн? Додаток встановлювати обов'язково саме за посиланням?

Яка взагалі вірна послідовність?
Дякую.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:49

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?

Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.

Якщо новий клієнт бажає за рефералкою відкрити дві Платини в різній валюті, буде все одно лише 200 грн? Додаток встановлювати обов'язково саме за посиланням?

Яка взагалі вірна послідовність?
Дякую.

kreuz, доброго дня. Запрошений друг може отримати винагороду лише раз. Додаток за посиланням встановлювати не обов'язково, а замовляти картку потрібно за посиланням.
Послідовніть дій для друга:
5.2.1. Отримання рекомендації на оформлення карткового продукту Банку у вигляді
посилання від Існуючого Клієнта Банку.
5.2.2. Перехід за посиланням, заповнення форми онлайн-заявки на картковий продукт
Банку в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine».
5.2.3. Укладення з Банком Договору на відкриття та обслуговування по картковому
продукту в Період дії Акції. Банк має право відмовити Другу в укладенні договору за
кредитною та/або дебетовою карткою без пояснення причин.
5.2.4. Здійснення не менше однієї підтвердженої операції з оплати товарів, робіт і послуг в Період дії Акції на суму не менше 50 гривень за кредитною та/або дебетовою карткою, що була оформлена за посиланням від Існуючого Клієнта.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:00

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Alfa_Bank
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Мене цікавило чому я 2 рази назвав кодове слово, а не 3? Чому не дається 3 спроби?
HA-2018
 
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