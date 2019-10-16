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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7749775077517752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30

  HA-2018 написав:
  Alfa_Bank написав:Alfa_Bank
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Мене цікавило чому я 2 рази назвав кодове слово, а не 3? Чому не дається 3 спроби?

Може щоб уникнути підбору або наприклад блокування картки? ;)
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:35

Правильно ли я понимаю условия акции "Приведи друга": если этот самый друг когда-то был клиентом АБ, но потом все счета закрыл, сейчас всё равно ничего не получится, т.е. условия акции не выполняются?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:00

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?

2XL, добрый день. Фаст-Кард доступна, если нет действующих счетов (карточных или текущих) в той же валюте. Закрытые счета на доступность Фаст-Кард не влияют.
Если есть текущий счёт в той же валюте? Он открывался для размещения депозита. Нужно закрыть счёт (возможно, если он подвязан к депозиту?), открыть карту и привязать выплату депо к ней?
Размер имеет значение.
2XL
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