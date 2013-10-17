Може щоб уникнути підбору або наприклад блокування картки? ;)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30
Може щоб уникнути підбору або наприклад блокування картки? ;)
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:29
По кредиткам порекомендовал бы вам Тревел, если хоть иногда покупаете билеты, бронируете отели и тд., вся эта сумма вам компинсируется бонусами,зато 3 процента почти на всё, в принципе, как по мне то выгодно.Честный грейс два месяца (с 18.10 абонку 150гр. отменяют - завтра официально объявят), по сумам от 1000 можно делать три месяца, заслуженные свинорылы легко вам расскажут как (ну то такэ). И самое главное не нужно больше CVC код лаком женским замалёвывать))), уже без него делают, я себе уже заказал.
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:35
Правильно ли я понимаю условия акции "Приведи друга": если этот самый друг когда-то был клиентом АБ, но потом все счета закрыл, сейчас всё равно ничего не получится, т.е. условия акции не выполняются?
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:00
Re: Альфа-Банк
Если есть текущий счёт в той же валюте? Он открывался для размещения депозита. Нужно закрыть счёт (возможно, если он подвязан к депозиту?), открыть карту и привязать выплату депо к ней?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:27
Re: Альфа-Банк
balbesik, не принимают участие в акции те друзья, которые получали вознаграждение по ней.
Остальные принимают и вознаграждение получают.
|