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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30
HA-2018 написав: Alfa_Bank написав:
Alfa_Bank
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Мене цікавило чому я 2 рази назвав кодове слово, а не 3? Чому не дається 3 спроби?
Може щоб уникнути підбору або наприклад блокування картки? ;)
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:29
Alex_ki написав:
Привет жильцам этой ветки)
Научите плиз, как удовлетворить хотелки:
Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)
+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная? Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?
По кредиткам порекомендовал бы вам Тревел, если хоть иногда покупаете билеты, бронируете отели и тд., вся эта сумма вам компинсируется бонусами,зато 3 процента почти на всё, в принципе, как по мне то выгодно.Честный грейс два месяца (с 18.10 абонку 150гр. отменяют - завтра официально объявят), по сумам от 1000 можно делать три месяца, заслуженные свинорылы легко вам расскажут как (ну то такэ). И самое главное не нужно больше CVC код лаком женским замалёвывать))), уже без него делают, я себе уже заказал.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:35
Правильно ли я понимаю условия акции "Приведи друга": если этот самый друг когда-то был клиентом АБ, но потом все счета закрыл, сейчас всё равно ничего не получится, т.е. условия акции не выполняются?
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balbesik
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:00
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?
2XL, добрый день. Фаст-Кард доступна, если нет действующих счетов (карточных или текущих) в той же валюте. Закрытые счета на доступность Фаст-Кард не влияют.
Если есть текущий счёт в той же валюте? Он открывался для размещения депозита. Нужно закрыть счёт (возможно, если он подвязан к депозиту?), открыть карту и привязать выплату депо к ней?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Сер 16 жов, 2019 20:27
balbesik, не принимают участие в акции те друзья, которые получали вознаграждение по ней.
Остальные принимают и вознаграждение получают.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:07
Alfa_Bank написав: lara_08 написав:Alfa_Bank
Подскажите за сколько дней нужно заказывать наличную валюту(где это прописано) и как это делается(в устной форме в отделении,пишется заявление в отделении, звонить в КЦ)?
Сколько дней деньги должны пролежать на ощадном счёте, чтобы их потом бесплатно снять? Если например сегодня 11.10. поступили на ощадный, то какого числа их можно снять без комиссии?
lara_08, добрый день. Заказать валюту возможно через горячую линии. При заказе до 12:00 рабочего дня, средства сможете получить на второй рабочий день; после 12:00 - на 3-й рабочий.
Снятие с ощадного без комиссии возможно по истечению 14 полных календарных дней.
Мне интересно, а эти сроки для всех городов должны соблюдаться, а то в моем отделении при заказе получения валюты с карты через персонального менеджера озвучиваются сроки от недели до двух, это местная самодеятельность и тогда получается лучше заказывать через горячую линию?
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velvet
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Додано: Чет 17 жов, 2019 07:24
HA-2018 написав: Alfa_Bank написав:
Alfa_Bank
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Мене цікавило чому я 2 рази назвав кодове слово, а не 3? Чому не дається 3 спроби?
HA-2018, доброго ранку. Це правила ідентифікації.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 07:27
balbesik написав:
Правильно ли я понимаю условия акции "Приведи друга": если этот самый друг когда-то был клиентом АБ, но потом все счета закрыл, сейчас всё равно ничего не получится, т.е. условия акции не выполняются?
balbesik, доброе утро. Если друг (даже действующий клиент банка) оформит по вашей ссылке карту, вы получите вознаграждение.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 07:29
2XL написав: Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?
2XL, добрый день. Фаст-Кард доступна, если нет действующих счетов (карточных или текущих) в той же валюте. Закрытые счета на доступность Фаст-Кард не влияют.
Если есть текущий счёт в той же валюте? Он открывался для размещения депозита. Нужно закрыть счёт (возможно, если он подвязан к депозиту?), открыть карту и привязать выплату депо к ней?
2XL, доброе утро. ТС нельзя закрыть пока он подвязан к депозиту.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 07:31
velvet написав: Alfa_Bank написав: lara_08 написав:Alfa_Bank
Подскажите за сколько дней нужно заказывать наличную валюту(где это прописано) и как это делается(в устной форме в отделении,пишется заявление в отделении, звонить в КЦ)?
Сколько дней деньги должны пролежать на ощадном счёте, чтобы их потом бесплатно снять? Если например сегодня 11.10. поступили на ощадный, то какого числа их можно снять без комиссии?
lara_08, добрый день. Заказать валюту возможно через горячую линии. При заказе до 12:00 рабочего дня, средства сможете получить на второй рабочий день; после 12:00 - на 3-й рабочий.
Снятие с ощадного без комиссии возможно по истечению 14 полных календарных дней.
Мне интересно, а эти сроки для всех городов должны соблюдаться, а то в моем отделении при заказе получения валюты с карты через персонального менеджера озвучиваются сроки от недели до двух, это местная самодеятельность и тогда получается лучше заказывать через горячую линию?
velvet, доброе утро. Сроки одни для всех. Могут быть, конечно, непредвиденные ситуации, но это крайне редко.
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