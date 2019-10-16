Додано: Сер 16 жов, 2019 18:29

Alex_ki написав: Привет жильцам этой ветки)

Научите плиз, как удовлетворить хотелки:

Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)

+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная? Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия? Привет жильцам этой ветки)Научите плиз, как удовлетворить хотелки:Что-то кредитное для орехов (эко работает параллельно, или выбирать надо программу?)+ Под онлайн обмен, как я понимаю, нужна дебетка (пакетная) и Фаст валютная? Тогда валюту 2 раза в месяц ( но не 4 раза на переходе месяца?) снять можно без %, а грн в любом случае будет комиссия?

По кредиткам порекомендовал бы вам Тревел, если хоть иногда покупаете билеты, бронируете отели и тд., вся эта сумма вам компинсируется бонусами,зато 3 процента почти на всё, в принципе, как по мне то выгодно.Честный грейс два месяца (с 18.10 абонку 150гр. отменяют - завтра официально объявят), по сумам от 1000 можно делать три месяца, заслуженные свинорылы легко вам расскажут как (ну то такэ). И самое главное не нужно больше CVC код лаком женским замалёвывать))), уже без него делают, я себе уже заказал.