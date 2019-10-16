Якщо новий клієнт бажає за рефералкою відкрити дві Платини в різній валюті, буде все одно лише 200 грн? Додаток встановлювати обов'язково саме за посиланням?
Яка взагалі вірна послідовність? Дякую.
kreuz, доброго дня. Запрошений друг може отримати винагороду лише раз. Додаток за посиланням встановлювати не обов'язково, а замовляти картку потрібно за посиланням. Послідовніть дій для друга: 5.2.1. Отримання рекомендації на оформлення карткового продукту Банку у вигляді посилання від Існуючого Клієнта Банку. 5.2.2. Перехід за посиланням, заповнення форми онлайн-заявки на картковий продукт Банку в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine». 5.2.3. Укладення з Банком Договору на відкриття та обслуговування по картковому продукту в Період дії Акції. Банк має право відмовити Другу в укладенні договору за кредитною та/або дебетовою карткою без пояснення причин. 5.2.4. Здійснення не менше однієї підтвердженої операції з оплати товарів, робіт і послуг в Період дії Акції на суму не менше 50 гривень за кредитною та/або дебетовою карткою, що була оформлена за посиланням від Існуючого Клієнта.
Доброго ранку!
Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?
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І ще, колеги: для безвізової поїздки до Австрії й Португалії страховки ж не обов'язково мати? Як наразі там треба платоспроможність підтверджувати чи не треба?
Якою карткою краще користуватися там і для бронювання готелів онлайн? Наразі зупинився на Платінум Блеці у євро, бо турист початковець, тож частих поїздок планувати ще не можна, тому бажано найдешевший варіант обрати.