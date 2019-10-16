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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7750775177527753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 07:40

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.

Якщо новий клієнт бажає за рефералкою відкрити дві Платини в різній валюті, буде все одно лише 200 грн? Додаток встановлювати обов'язково саме за посиланням?

Яка взагалі вірна послідовність?
Дякую.

kreuz, доброго дня. Запрошений друг може отримати винагороду лише раз. Додаток за посиланням встановлювати не обов'язково, а замовляти картку потрібно за посиланням.
Послідовніть дій для друга:
5.2.1. Отримання рекомендації на оформлення карткового продукту Банку у вигляді
посилання від Існуючого Клієнта Банку.
5.2.2. Перехід за посиланням, заповнення форми онлайн-заявки на картковий продукт
Банку в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine».
5.2.3. Укладення з Банком Договору на відкриття та обслуговування по картковому
продукту в Період дії Акції. Банк має право відмовити Другу в укладенні договору за
кредитною та/або дебетовою карткою без пояснення причин.
5.2.4. Здійснення не менше однієї підтвердженої операції з оплати товарів, робіт і послуг в Період дії Акції на суму не менше 50 гривень за кредитною та/або дебетовою карткою, що була оформлена за посиланням від Існуючого Клієнта.

Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:04

  kreuz написав:Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?

Доброго ранку. Замовляйте Ультру, потім вам зателефонує наш співробітник і зможете обрати інший пакет.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:13

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?

Доброго ранку. Замовляйте Ультру, потім вам зателефонує наш співробітник і зможете обрати інший пакет.

Розумію. А страховки якісь пропонують в пакеті, як і коли від них можна відмовитись?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:29

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?

Доброго ранку. Замовляйте Ультру, потім вам зателефонує наш співробітник і зможете обрати інший пакет.

Розумію. А страховки якісь пропонують в пакеті, як і коли від них можна відмовитись?

Страховки не пропонуються. Є можливість оформити додатково послугу Консьєрж-Сервіс (200 грн. на рік).
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:31

Re: Альфа-Банк

І ще, колеги: для безвізової поїздки до Австрії й Португалії страховки ж не обов'язково мати? Як наразі там треба платоспроможність підтверджувати чи не треба?

Якою карткою краще користуватися там і для бронювання готелів онлайн? Наразі зупинився на Платінум Блеці у євро, бо турист початковець, тож частих поїздок планувати ще не можна, тому бажано найдешевший варіант обрати.

Читав оце: https://finance.ua/cards/luchshie-kredi ... stvennikov Але турист побоюється кредиток, тож може є краща альтернатива Блеку від Альфи серед дебетних карток не обов'язково Альфи.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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  #<1 ... 7750775177527753
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