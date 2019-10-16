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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7751775277537754>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 07:40

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.

Якщо новий клієнт бажає за рефералкою відкрити дві Платини в різній валюті, буде все одно лише 200 грн? Додаток встановлювати обов'язково саме за посиланням?

Яка взагалі вірна послідовність?
Дякую.

kreuz, доброго дня. Запрошений друг може отримати винагороду лише раз. Додаток за посиланням встановлювати не обов'язково, а замовляти картку потрібно за посиланням.
Послідовніть дій для друга:
5.2.1. Отримання рекомендації на оформлення карткового продукту Банку у вигляді
посилання від Існуючого Клієнта Банку.
5.2.2. Перехід за посиланням, заповнення форми онлайн-заявки на картковий продукт
Банку в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine».
5.2.3. Укладення з Банком Договору на відкриття та обслуговування по картковому
продукту в Період дії Акції. Банк має право відмовити Другу в укладенні договору за
кредитною та/або дебетовою карткою без пояснення причин.
5.2.4. Здійснення не менше однієї підтвердженої операції з оплати товарів, робіт і послуг в Період дії Акції на суму не менше 50 гривень за кредитною та/або дебетовою карткою, що була оформлена за посиланням від Існуючого Клієнта.

Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:04

  kreuz написав:Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?

Доброго ранку. Замовляйте Ультру, потім вам зателефонує наш співробітник і зможете обрати інший пакет.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:13

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?

Доброго ранку. Замовляйте Ультру, потім вам зателефонує наш співробітник і зможете обрати інший пакет.

Розумію. А страховки якісь пропонують в пакеті, як і коли від них можна відмовитись?
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:29

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?

Доброго ранку. Замовляйте Ультру, потім вам зателефонує наш співробітник і зможете обрати інший пакет.

Розумію. А страховки якісь пропонують в пакеті, як і коли від них можна відмовитись?

Страховки не пропонуються. Є можливість оформити додатково послугу Консьєрж-Сервіс (200 грн. на рік).
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:31

Re: Альфа-Банк

І ще, колеги: для безвізової поїздки до Австрії й Португалії страховки ж не обов'язково мати? Як наразі там треба платоспроможність підтверджувати чи не треба?

Якою карткою краще користуватися там і для бронювання готелів онлайн? Наразі зупинився на Платінум Блеці у євро, бо турист початковець, тож частих поїздок планувати ще не можна, тому бажано найдешевший варіант обрати.

Читав оце: https://finance.ua/cards/luchshie-kredi ... stvennikov Але турист побоюється кредиток, тож може є краща альтернатива Блеку від Альфи серед дебетних карток не обов'язково Альфи.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:59

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?

Доброго ранку. Замовляйте Ультру, потім вам зателефонує наш співробітник і зможете обрати інший пакет.

Заявку можна подавати з пристрою рекомендавця? Головне, щоб за вірним посиланням?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:16

  kreuz написав:І ще, колеги: для безвізової поїздки до Австрії й Португалії страховки ж не обов'язково мати? Як наразі там треба платоспроможність підтверджувати чи не треба?

Можете не мати страховку, але на кордоні будьте готові купити квиток назад, не виходячи з аеропорту, якщо раптом прикордонник вирішить перевірити, наскільки ви готові до в'їзду до країни. Якщо ж прикордонник вирішить не питати про страховку, то максимум на що можете розраховувати у випадку нещасного випадку, що лікувати вас буде безкоштовний лікар з України по інтернету.

PS Взагалі, для чого так багато платити за той закордон, якщо можна на місцевому транспорті покататись і зекономити купу грошей на платинову візу від Альфи.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:21

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Доброго ранку!

Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?

Доброго ранку. Замовляйте Ультру, потім вам зателефонує наш співробітник і зможете обрати інший пакет.

Заявку можна подавати з пристрою рекомендавця? Головне, щоб за вірним посиланням?

Можна.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:01

  _All_ написав:с 18.10 абонку 150гр. отменяют - завтра официально объявят

получается сегодня можно подать заявку, а завтра в отделении оформить уже без абонки ?
кто в курсе, как правильно заменить одну из двух кредиток Максимум на Тревел ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:28

  SILVER_UA написав:
  _All_ написав:с 18.10 абонку 150гр. отменяют - завтра официально объявят

получается сегодня можно подать заявку, а завтра в отделении оформить уже без абонки ?
кто в курсе, как правильно заменить одну из двух кредиток Максимум на Тревел ?

SILVER_UA, добрый день. Сегодня подать заявку, а завтра оформить в отделении нельзя. Тревел именная, ее нужно изготовить после подачи заявки и доставить (на это уходит до 7 рабочих дней). Если хотите сменить тариф одной из карт на Тревел, подайте заявку на перевыпуск со сменой тарифа через КЦ или отделение.
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