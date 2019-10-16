Якщо новий клієнт бажає за рефералкою відкрити дві Платини в різній валюті, буде все одно лише 200 грн? Додаток встановлювати обов'язково саме за посиланням?
Яка взагалі вірна послідовність? Дякую.
kreuz, доброго дня. Запрошений друг може отримати винагороду лише раз. Додаток за посиланням встановлювати не обов'язково, а замовляти картку потрібно за посиланням. Послідовніть дій для друга: 5.2.1. Отримання рекомендації на оформлення карткового продукту Банку у вигляді посилання від Існуючого Клієнта Банку. 5.2.2. Перехід за посиланням, заповнення форми онлайн-заявки на картковий продукт Банку в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine». 5.2.3. Укладення з Банком Договору на відкриття та обслуговування по картковому продукту в Період дії Акції. Банк має право відмовити Другу в укладенні договору за кредитною та/або дебетовою карткою без пояснення причин. 5.2.4. Здійснення не менше однієї підтвердженої операції з оплати товарів, робіт і послуг в Період дії Акції на суму не менше 50 гривень за кредитною та/або дебетовою карткою, що була оформлена за посиланням від Існуючого Клієнта.
Доброго ранку!
Дякую за відповідь. Але є ще питаннячко: заявку можна подати лише на Максимум або Ультра, а як треба діяти для оформлення Платинум Блеку та ще й у двох валютах одразу?
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І ще, колеги: для безвізової поїздки до Австрії й Португалії страховки ж не обов'язково мати? Як наразі там треба платоспроможність підтверджувати чи не треба?
Якою карткою краще користуватися там і для бронювання готелів онлайн? Наразі зупинився на Платінум Блеці у євро, бо турист початковець, тож частих поїздок планувати ще не можна, тому бажано найдешевший варіант обрати.
kreuz написав:І ще, колеги: для безвізової поїздки до Австрії й Португалії страховки ж не обов'язково мати? Як наразі там треба платоспроможність підтверджувати чи не треба?
Можете не мати страховку, але на кордоні будьте готові купити квиток назад, не виходячи з аеропорту, якщо раптом прикордонник вирішить перевірити, наскільки ви готові до в'їзду до країни. Якщо ж прикордонник вирішить не питати про страховку, то максимум на що можете розраховувати у випадку нещасного випадку, що лікувати вас буде безкоштовний лікар з України по інтернету.
PS Взагалі, для чого так багато платити за той закордон, якщо можна на місцевому транспорті покататись і зекономити купу грошей на платинову візу від Альфи.
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_All_ написав:с 18.10 абонку 150гр. отменяют - завтра официально объявят
получается сегодня можно подать заявку, а завтра в отделении оформить уже без абонки ? кто в курсе, как правильно заменить одну из двух кредиток Максимум на Тревел ?
SILVER_UA, добрый день. Сегодня подать заявку, а завтра оформить в отделении нельзя. Тревел именная, ее нужно изготовить после подачи заявки и доставить (на это уходит до 7 рабочих дней). Если хотите сменить тариф одной из карт на Тревел, подайте заявку на перевыпуск со сменой тарифа через КЦ или отделение.