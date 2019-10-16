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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7751775277537754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:45

  _All_ написав:И самое главное не нужно больше CVC код лаком женским замалёвывать))), уже без него делают, я себе уже заказал.

Лак на потеряной/доступной в течении длительного времени/etc карте можно отковырять и таки добратся до кода (хотя с вводом 3д уже менее актуально, но усе же)

Только подход с полным уничтожением путем стирания ножом до состояния нечитания надежен на все 100% :)

Один раз был правда вопрос у одного касира, типа че за нах.
А я ей такой - а вы с какой собственно целью цикавытесь свв кодом на МОЕЙ карте?
После чего вопрос был мгновенно исчерпан :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:51

Re: Альфа-Банк

Не получилось перевести сумму с карты одного клиента Альфы на карту другого клиента в майальфа.
Каждый месяц это делаю, проблем не было. А сейчас сбрасывается.
При переводе снова возникает изначальная страничка с картами. Подскажите, пожалуйста, в чем причина.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:58

  Hella написав:Не получилось перевести сумму с карты одного клиента Альфы на карту другого клиента в майальфа.
Каждый месяц это делаю, проблем не было. А сейчас сбрасывается.
При переводе снова возникает изначальная страничка с картами. Подскажите, пожалуйста, в чем причина.

Hella, добрый день. О проблеме знаем, работаем над исправлением. Пока можете воспользоваться кнопкой "новый платеж".
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:45

С авторизацией еще хуже стало, через день требует "передоверить" устройство, обычный FireFox на W10.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:47

wig
Такая же связка - проблем нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 7344
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:59

  Vorlon написав:wig
Такая же связка - проблем нет.

Дома тоже нет, а на работе, может, несколько клиентов с одного адреса, или не знаю, по какой причине новую авторизацию пучит. На старте такого не было.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:24

  wig написав:С авторизацией еще хуже стало, через день требует "передоверить" устройство, обычный FireFox на W10.

Никогда и не работало с момента запуска. Та же связка.
Выделеный статичный ІР так, что не в этом причина.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:32

  wig написав:С авторизацией еще хуже стало, через день требует "передоверить" устройство, обычный FireFox на W10.

Ага, у меня тоже третий день траблы :-(
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