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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:45
_All_ написав:
И самое главное не нужно больше CVC код лаком женским замалёвывать))), уже без него делают, я себе уже заказал.
Лак на потеряной/доступной в течении длительного времени/etc карте можно отковырять и таки добратся до кода (хотя с вводом 3д уже менее актуально, но усе же)
Только подход с полным уничтожением путем стирания ножом до состояния нечитания надежен на все 100%
Один раз был правда вопрос у одного касира, типа че за нах.
А я ей такой - а вы с какой собственно целью цикавытесь свв кодом на МОЕЙ карте?
После чего вопрос был мгновенно исчерпан
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curiousobro
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:51
Не получилось перевести сумму с карты одного клиента Альфы на карту другого клиента в майальфа.
Каждый месяц это делаю, проблем не было. А сейчас сбрасывается.
При переводе снова возникает изначальная страничка с картами. Подскажите, пожалуйста, в чем причина.
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Hella
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:58
Hella написав:
Не получилось перевести сумму с карты одного клиента Альфы на карту другого клиента в майальфа.
Каждый месяц это делаю, проблем не было. А сейчас сбрасывается.
При переводе снова возникает изначальная страничка с картами. Подскажите, пожалуйста, в чем причина.
Hella, добрый день. О проблеме знаем, работаем над исправлением. Пока можете воспользоваться кнопкой "новый платеж".
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:45
С авторизацией еще хуже стало, через день требует "передоверить" устройство, обычный FireFox на W10.
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wig
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:47
wig
Такая же связка - проблем нет.
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Vorlon
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:59
Vorlon написав:wig
Такая же связка - проблем нет.
Дома тоже нет, а на работе, может, несколько клиентов с одного адреса, или не знаю, по какой причине новую авторизацию пучит. На старте такого не было.
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wig
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:24
wig написав:
С авторизацией еще хуже стало, через день требует "передоверить" устройство, обычный FireFox на W10.
Никогда и не работало с момента запуска. Та же связка.
Выделеный статичный ІР так, что не в этом причина.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:32
wig написав:
С авторизацией еще хуже стало, через день требует "передоверить" устройство, обычный FireFox на W10.
Ага, у меня тоже третий день траблы
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Додано: Чет 17 жов, 2019 13:35
А сколько дней проходит с момента заказа карты по ссылке от друга до её фактического получения? Надо уточнять что нужна доставка на дом? С какой даты считается, что карта уже моя,чтоб не попасть на комиссию?
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balbesik
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