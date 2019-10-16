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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 13:44
balbesik написав:
А сколько дней проходит с момента заказа карты по ссылке от друга до её фактического получения? Надо уточнять что нужна доставка на дом? С какой даты считается, что карта уже моя,чтоб не попасть на комиссию?
balbesik, добрый день. Карта изготавливается и доставляется на протяжении 7 рабочих дней с момента полного заполнения заявки. В момент звонка для заполнения, сотрудник уточнит у вас куда лучше доставить карту. При доставке карты, подпишете договор, это будет означать, что карта ваша. Дата договора = расчетная дата по карте.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:04
Alfa_Bank написав: balbesik написав:
А сколько дней проходит с момента заказа карты по ссылке от друга до её фактического получения? Надо уточнять что нужна доставка на дом? С какой даты считается, что карта уже моя,чтоб не попасть на комиссию?
balbesik, добрый день. Карта изготавливается и доставляется на протяжении 7 рабочих дней с момента полного заполнения заявки. В момент звонка для заполнения, сотрудник уточнит у вас куда лучше доставить карту. При доставке карты, подпишете договор, это будет означать, что карта ваша. Дата договора = расчетная дата по карте.
То есть,надо где-то в 20-тых числах заказать и тогда ноябрь-весь мой. Спасибо
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:11
Что-то меня сегодня много
Если воспользоваться "бонус к депо", то в случае чего депо попадает под гарантии фонда или нет? Это не инд.условия?
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balbesik
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:14
balbesik написав:
Что-то меня сегодня много
Если воспользоваться "бонус к депо", то в случае чего депо попадает под гарантии фонда или нет? Это не инд.условия?
Ну это же общедоступная программа для всех желающих, а не только для вас
Вот если бы акция была - специальный бонус только балбесику за размещения депо, тогда это индивидуальные условия
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:25
balbesik написав:
Что-то меня сегодня много
Если воспользоваться "бонус к депо", то в случае чего депо попадает под гарантии фонда или нет? Это не инд.условия?
Подпадает. Это не индивидуальные условия.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:28
Alfa_Bank,Stringer, дякую
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:30
МАБ когда заработает?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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