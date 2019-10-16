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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7752775377547755

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:44

  balbesik написав:А сколько дней проходит с момента заказа карты по ссылке от друга до её фактического получения? Надо уточнять что нужна доставка на дом? С какой даты считается, что карта уже моя,чтоб не попасть на комиссию?

balbesik, добрый день. Карта изготавливается и доставляется на протяжении 7 рабочих дней с момента полного заполнения заявки. В момент звонка для заполнения, сотрудник уточнит у вас куда лучше доставить карту. При доставке карты, подпишете договор, это будет означать, что карта ваша. Дата договора = расчетная дата по карте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:04

  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:А сколько дней проходит с момента заказа карты по ссылке от друга до её фактического получения? Надо уточнять что нужна доставка на дом? С какой даты считается, что карта уже моя,чтоб не попасть на комиссию?

balbesik, добрый день. Карта изготавливается и доставляется на протяжении 7 рабочих дней с момента полного заполнения заявки. В момент звонка для заполнения, сотрудник уточнит у вас куда лучше доставить карту. При доставке карты, подпишете договор, это будет означать, что карта ваша. Дата договора = расчетная дата по карте.

То есть,надо где-то в 20-тых числах заказать и тогда ноябрь-весь мой. Спасибо
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:11

Что-то меня сегодня много :wink:
Если воспользоваться "бонус к депо", то в случае чего депо попадает под гарантии фонда или нет? Это не инд.условия?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:14

  balbesik написав:Что-то меня сегодня много :wink:
Если воспользоваться "бонус к депо", то в случае чего депо попадает под гарантии фонда или нет? Это не инд.условия?

Ну это же общедоступная программа для всех желающих, а не только для вас ;-)
Вот если бы акция была - специальный бонус только балбесику за размещения депо, тогда это индивидуальные условия
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:25

  balbesik написав:Что-то меня сегодня много :wink:
Если воспользоваться "бонус к депо", то в случае чего депо попадает под гарантии фонда или нет? Это не инд.условия?

Подпадает. Это не индивидуальные условия.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7367
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:28

Alfa_Bank,Stringer, дякую
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:30

Re: Альфа-Банк

МАБ когда заработает?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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