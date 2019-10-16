Додано: Чет 17 жов, 2019 16:02

kreuz написав: І ще, колеги: для безвізової поїздки до Австрії й Португалії страховки ж не обов'язково мати? Як наразі там треба платоспроможність підтверджувати чи не треба? І ще, колеги: для безвізової поїздки до Австрії й Португалії страховки ж не обов'язково мати? Як наразі там треба платоспроможність підтверджувати чи не треба?

kreuz написав: Якою карткою краще користуватися там і для бронювання готелів онлайн? Наразі зупинився на Платінум Блеці у євро, бо турист початковець, тож частих поїздок планувати ще не можна, тому бажано найдешевший варіант обрати. Якою карткою краще користуватися там і для бронювання готелів онлайн? Наразі зупинився на Платінум Блеці у євро, бо турист початковець, тож частих поїздок планувати ще не можна, тому бажано найдешевший варіант обрати.

kreuz написав: Читав оце: Читав оце: https://finance.ua/cards/luchshie-kredi ... stvennikov Але турист побоюється кредиток, тож може є краща альтернатива Блеку від Альфи серед дебетних карток не обов'язково Альфи.

Вижу Вам уже ответили, но вы попросили прокомментировать - комментируюИз личного опыта в Европе (Германия, Чехия, Португалия, Австрия) за последние 2 года ни разу не спрашивали ни страховку, ни подтверждение платежеспособности. Может везло. Как бывший банковский работник - считаю страховые злом - в отличии от банков зарабатывают на пустом месте. Но это личное. Из личного опыта - страховка за последние 30 поездок понадобилась лишь однажды - на Филиппинах порез ноги о кораллы. Страховка была. Но думаю что оказанные мне услуги осили бы и сам. Без страховок ездил примерно в 10% своих поездок. Сейчас как бы меня страхует Виза (при оплате 50% поездки - плюшка инфини). Рекомендовать ездить без страховок - не буду - стоит не так уж и дорого, но здоровья вашего не знаю. Равно как и образа поведения. Решайте сами.Все зависит от того где и в какой валюте резервировать, оплачивать и бронировать. И какой набор карт есть лично у вас. В Еврозоне обычно пользовал Платину от Симы - но она закончилась. А условия поменялись. В ближайшее время в зону Евро не планирую, но есть Голда от Симы на всякий случай. 3% мало - но чтобы применить гривневую инфиню - надо смотреть курсы + % от конвертации. В тугриках - получилось вполне респектабельно, хотя сима блокирует на 10% больше, при выходе из блока все возвращается. Платить налом - получалось дороже. Но по Евро у Симы курс фиксированный, поэтому чтобы платить гривней надо анализировать. Также есть Виика - 1 % оф-лайн и 2 % онлайна. Пользовал. Как запасная карта подходит. Альфовские карты надо опять таки анализировать, но для меня они зависят от перечня "орехов" на текущий месяц.Но бронь и оплату отелей или тикетов, в разных сайтах бронирования, может вылезти что удобнее платить баксом (в текущей поездке - не в Европе - платилось по разному 50% в баксах, 20% Евро, 30 - гривна). Но повторюсь - все очень индивидуально. Какой картой и в какой валюте платить часто решаю перед самим платежом.На такую заказуху я бы не обращал внимания вообще. Разве что для общего развития. Кредитки - хорошо - но в зоне Евро - думаю надо также работать с депозитками в Евро. ИМХО их потенциал весьма высок хотя бы потому что кредитки это только гривна, а значит часто конверт и курс банка а не МПС, что весьма не айс. Опять таки - анализ динамики цен на билеты и отели в зависимости от сезона - важно - а выбрать карту в которой будут одновременно выгодны все аспекты - ИМХО - НЕВОЗМОЖНО. "Креветок" надо есть выедая самое вкусное из каждой. Анализируйте имеющиеся карты - наверняка там уже есть неплохой "изюм". Ну или ищите и читайте "плюшки" других банков в поиске того что подойдет именно Вам..."По моему так!" (с) м-ф "Вини Пух и все-все-все"ЗЫ. Все написанное - сугубо личное мнение ни на что не претендующее. Ногами прошу не пинать