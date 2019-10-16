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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7753775477557756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:49

  arkavs написав:Добрый день. Заканчивается $ депо. Пакет Ультра. Физически вовремя не смогу снять. По окончании тело+% упадут на дебеткарту? Какие оптимальные варианты для хранения сроком до недели и дальнейшего оперативного безболезненного снятия? Открыть $ сбер или закинуть на сейф?

arkavs, добрый день. После окончания срока депозита, тело и % падают на счет, что указан для выплаты при оформлении. Если это Ультра, упадут на дебетку. Если откроете сберегательный, там средства должны пролежать 14 дней, чтоб снять их без комиссии. С Ультры через кассу снимете без комиссии в любое время.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:52

Alfa_Bank, вопрос уже риторический когда заработаю шаблоны по оплате за газ КиевОблГазСбыт?

и второй вопрос не менее риторический, когда ваши специалисты перестанут издеваться над клиентами при входе в МАБ? зачем весь этот цирк с ответом на ребусы на иностранных языках?

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ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:55

  Alfa_Bank написав:
  Dikoy написав:МАБ когда заработает?

Dikoy, добрый день. Чиним.

Работает.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:09

  ТЕА написав:Alfa_Bank, вопрос уже риторический когда заработаю шаблоны по оплате за газ КиевОблГазСбыт?

и второй вопрос не менее риторический, когда ваши специалисты перестанут издеваться над клиентами при входе в МАБ? зачем весь этот цирк с ответом на ребусы на иностранных языках?

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ТЕА, добрый день. Настройки баннера КиевОблГазСбыт планируются в этом месяце. Пока можете оплачивать по реквизитам.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:15

  Seva написав:Alfa_Bank а был такой проект - МАБ Онлайн, я насколько помню предполагалось к концу года (этого) сделать человеческий СЭП, который уходит с клиентских 2620 а не с транзитника, и который ходит по регламенту в опервремя, а не поездами трижды в день.

Ничего с ним не слышно? :mrgreen:

Seva, добрый день. Уточнила. Если отправлять платежи по IBAN, все так и работает. Задача изменить регламент отправки СЕПа чаще, чем трижды в день пока в планах. На данный момент в приоритете другие доработки.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:56

  Alfa_Bank написав:На данный момент в приоритете другие доработки.

Вы шутите ? Не стыдно такое писать ?
В слове ПОЛОМКИ было сделано слишком много ошибок.

А приоритет должен быть очень простой: чтобы клиент хотя бы мог зайти в МАБ без прохождения квестов по переводу иностранных слов и дальнейшего поиска велосипедов, мостов и гидрантов.
О каких приоритетах может идти речь если клиент не может зайти в ИБ ???
О чём вообще речь, если этот ИБ не работает по нескольку часов в день каждый день ???
Ибаны пилите ? Так пилите себе спокойно в тестовой системе, до НГ время есть.

Мы тут все дружно ругали Лёшу, а по факту - с его уходом МАБ превратился из нестабильного в абсолютное глюкалово.
Сорри, накипело
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:02

Вижу Вам уже ответили, но вы попросили прокомментировать - комментирую
  kreuz написав:І ще, колеги: для безвізової поїздки до Австрії й Португалії страховки ж не обов'язково мати? Як наразі там треба платоспроможність підтверджувати чи не треба?

Из личного опыта в Европе (Германия, Чехия, Португалия, Австрия) за последние 2 года ни разу не спрашивали ни страховку, ни подтверждение платежеспособности. Может везло. Как бывший банковский работник - считаю страховые злом - в отличии от банков зарабатывают на пустом месте. Но это личное. Из личного опыта - страховка за последние 30 поездок понадобилась лишь однажды - на Филиппинах порез ноги о кораллы. Страховка была. Но думаю что оказанные мне услуги осили бы и сам. Без страховок ездил примерно в 10% своих поездок. Сейчас как бы меня страхует Виза (при оплате 50% поездки - плюшка инфини). Рекомендовать ездить без страховок - не буду - стоит не так уж и дорого, но здоровья вашего не знаю. Равно как и образа поведения. Решайте сами.
  kreuz написав:Якою карткою краще користуватися там і для бронювання готелів онлайн? Наразі зупинився на Платінум Блеці у євро, бо турист початковець, тож частих поїздок планувати ще не можна, тому бажано найдешевший варіант обрати.


Все зависит от того где и в какой валюте резервировать, оплачивать и бронировать. И какой набор карт есть лично у вас. В Еврозоне обычно пользовал Платину от Симы - но она закончилась. А условия поменялись. В ближайшее время в зону Евро не планирую, но есть Голда от Симы на всякий случай. 3% мало - но чтобы применить гривневую инфиню - надо смотреть курсы + % от конвертации. В тугриках - получилось вполне респектабельно, хотя сима блокирует на 10% больше, при выходе из блока все возвращается. Платить налом - получалось дороже. Но по Евро у Симы курс фиксированный, поэтому чтобы платить гривней надо анализировать. Также есть Виика - 1 % оф-лайн и 2 % онлайна. Пользовал. Как запасная карта подходит. Альфовские карты надо опять таки анализировать, но для меня они зависят от перечня "орехов" на текущий месяц.
Но бронь и оплату отелей или тикетов, в разных сайтах бронирования, может вылезти что удобнее платить баксом (в текущей поездке - не в Европе - платилось по разному 50% в баксах, 20% Евро, 30 - гривна). Но повторюсь - все очень индивидуально. Какой картой и в какой валюте платить часто решаю перед самим платежом.

  kreuz написав:Читав оце: https://finance.ua/cards/luchshie-kredi ... stvennikov Але турист побоюється кредиток, тож може є краща альтернатива Блеку від Альфи серед дебетних карток не обов'язково Альфи.

На такую заказуху я бы не обращал внимания вообще. Разве что для общего развития. Кредитки - хорошо - но в зоне Евро - думаю надо также работать с депозитками в Евро. ИМХО их потенциал весьма высок хотя бы потому что кредитки это только гривна, а значит часто конверт и курс банка а не МПС, что весьма не айс. Опять таки - анализ динамики цен на билеты и отели в зависимости от сезона - важно - а выбрать карту в которой будут одновременно выгодны все аспекты - ИМХО - НЕВОЗМОЖНО. "Креветок" надо есть выедая самое вкусное из каждой. Анализируйте имеющиеся карты - наверняка там уже есть неплохой "изюм". Ну или ищите и читайте "плюшки" других банков в поиске того что подойдет именно Вам...
"По моему так!" (с) м-ф "Вини Пух и все-все-все"
ЗЫ. Все написанное - сугубо личное мнение ни на что не претендующее. Ногами прошу не пинать ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:21

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Это я вот утром деньги кинул, под сих пор "подтверждено". Это так должно быть? Вроде ж раньше после отправки поезда статус менялся на "завершено"?
Seva
 
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