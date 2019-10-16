Flamingo написав:

Из личного опыта в Европе (Германия, Чехия, Португалия, Австрия) за последние 2 года ни разу не спрашивали ни страховку, ни подтверждение платежеспособности. Может везло. Как бывший банковский работник - считаю страховые злом - в отличии от банков зарабатывают на пустом месте. Но это личное. Из личного опыта - страховка за последние 30 поездок понадобилась лишь однажды - на Филиппинах порез ноги о кораллы. Страховка была. Но думаю что оказанные мне услуги осили бы и сам. Без страховок ездил примерно в 10% своих поездок. Сейчас как бы меня страхует Виза (при оплате 50% поездки - плюшка инфини). Рекомендовать ездить без страховок - не буду - стоит не так уж и дорого, но здоровья вашего не знаю. Равно как и образа поведения. Решайте сами."По моему так!" (с) м-ф "Вини Пух и все-все-все"ЗЫ. Все написанное - сугубо личное мнение ни на что не претендующее. Ногами прошу не пинать