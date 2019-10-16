Flamingo написав:Из личного опыта в Европе (Германия, Чехия, Португалия, Австрия) за последние 2 года ни разу не спрашивали ни страховку, ни подтверждение платежеспособности. Может везло. Как бывший банковский работник - считаю страховые злом - в отличии от банков зарабатывают на пустом месте. Но это личное. Из личного опыта - страховка за последние 30 поездок понадобилась лишь однажды - на Филиппинах порез ноги о кораллы. Страховка была. Но думаю что оказанные мне услуги осили бы и сам. Без страховок ездил примерно в 10% своих поездок. Сейчас как бы меня страхует Виза (при оплате 50% поездки - плюшка инфини). Рекомендовать ездить без страховок - не буду - стоит не так уж и дорого, но здоровья вашего не знаю. Равно как и образа поведения. Решайте сами. "По моему так!" (с) м-ф "Вини Пух и все-все-все" ЗЫ. Все написанное - сугубо личное мнение ни на что не претендующее. Ногами прошу не пинать
Из моего опыта никто и никогда меня не спрашивал о страховке на границе. На Филлипинах мед.услуги, полагаю не настолько дорогие, а если ехать в ЕС, любой визит к врачу по делу, отбивает страховку с первого раза. По поводу страховых - на 99% согласен, что зарабатывают на страхах. Но медицина с ними очень сильно переплетена, и другого выхода за разумные деньги особо нет.
Если брать карты Альфы, то лучший вариант - оба Black's, хотя бы за бесплатное снятие евро. При снятии нала нельзя обнулить счет в ноль, т.к. блокируется пару процентов на случай комиссии выдающего банка.
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kreuz написав:А якщо платити банку за страховку разом із карткою, то якому? Хіба Сімі за Платинум, чи там все ж дорого вийде?
Ну если у Вас есть в Симе хотя бы голд - там полагается относительно недорогая страховка с неплохим наполнением. Сам оформлял ее два года подряд. При наличии Платины (под депо) - оформлял голдовую страховку - она в 2 раза дешевле, но "платиновые" услуги ИМХО просто ненужная блажь (доставка детей на родину в случае моей смерти и т.п.) А специально покупать страховку в банке - ИМХО обычно дороже чем напрямую у страховщиков (только если страховка не включена в какой-то пакет). До Симы пару раз брал в интернете у поляков PZU (она кстати и сработала у меня на Филиппинах) - соотношение цены и наполнения пакета было весьма неплохим.
Alfa_Bank написав:2XL, доброе утро. ТС нельзя закрыть пока он подвязан к депозиту.
Не слишком ли много "нельзя"? Карту нельзя если есть счёт, счёт нельзя если есть депозит. Получается после окончания придется открыть Сберегательный и мурыжить там деньги две недели..? Ну не платить же 1% за снятие депозита, ведь и карт под депозит не дают, бесплатно как все.
kreuz страховки можно купить онлайн у Арсенала (как на пару дней, так и мульти) замечу что считаю, что лучше таки брать "платиновые" - так как там включины в набор риски задержка рейса и багажа. тот же вариант бумажных страховок можно взять в отделениях экСима при оформлении карты. даже при оформлении голд-карт - можно взять "платинум" страховку. у Арсенала кажись сейчас самая доступная цена на страховки. (кстати из банков кешбек за страховки платит отп - правда бонусами "тикетса") последний раз при пересечении границе только поляки спрашивали куда? и сколько есть денег? (ответил что есть 300злотых 200 евро и карты) видел что некоторых людей просили пересчитать деньги (это была наземка) самолётами за последние два года - только в Софии - спросили первый ли раз в БГ жене аналогичный вопрос задавали в Молдавии как-то так
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Раз уж тут оффтоп про страховки для туризма - я брал тоже в ПЗУ, но есть нюанс - надо брать например на год, и месяц за рубежом. Получается сильно дешевле, чем даже 2 отдельные по неделе взять. Было что-то около 10 баксов за месяц в течении года, покрытие весь мир без зон боевых действий, с лимитом 30к евро
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