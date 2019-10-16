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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7755775677577758>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:29

  Flamingo написав:Из личного опыта в Европе (Германия, Чехия, Португалия, Австрия) за последние 2 года ни разу не спрашивали ни страховку, ни подтверждение платежеспособности. Может везло. Как бывший банковский работник - считаю страховые злом - в отличии от банков зарабатывают на пустом месте. Но это личное. Из личного опыта - страховка за последние 30 поездок понадобилась лишь однажды - на Филиппинах порез ноги о кораллы. Страховка была. Но думаю что оказанные мне услуги осили бы и сам. Без страховок ездил примерно в 10% своих поездок. Сейчас как бы меня страхует Виза (при оплате 50% поездки - плюшка инфини). Рекомендовать ездить без страховок - не буду - стоит не так уж и дорого, но здоровья вашего не знаю. Равно как и образа поведения. Решайте сами.
"По моему так!" (с) м-ф "Вини Пух и все-все-все"
ЗЫ. Все написанное - сугубо личное мнение ни на что не претендующее. Ногами прошу не пинать ;)

Из моего опыта никто и никогда меня не спрашивал о страховке на границе.
На Филлипинах мед.услуги, полагаю не настолько дорогие, а если ехать в ЕС, любой визит к врачу по делу, отбивает страховку с первого раза.
По поводу страховых - на 99% согласен, что зарабатывают на страхах. Но медицина с ними очень сильно переплетена, и другого выхода за разумные деньги особо нет.

Если брать карты Альфы, то лучший вариант - оба Black's, хотя бы за бесплатное снятие евро. При снятии нала нельзя обнулить счет в ноль, т.к. блокируется пару процентов на случай комиссии выдающего банка.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:42

  Son of Sun написав:PS Взагалі, для чого так багато платити за той закордон, якщо можна на місцевому транспорті покататись і зекономити купу грошей на платинову візу від Альфи.

Тю, а я дурний маю таку безкоштовно ;) Певно роблю щось не так...

А взагалі вдячний і Вам за Ваш досвід. Порадьте, де зараз цікаві пропозиції страховок є. Може узяти в Приваті? Наче там була якась із кешбеком...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:45

  Flamingo написав:Сейчас как бы меня страхует Виза (при оплате 50% поездки - плюшка инфини).

Ну так к Инфинити от Симы, если Вы за неё платили даже со скидкой, бонусом идёт полноценная страховка от Арсенала в размере 50000 евро. За допки страховки не дают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:56

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:А якщо платити банку за страховку разом із карткою, то якому? Хіба Сімі за Платинум, чи там все ж дорого вийде?

Ну если у Вас есть в Симе хотя бы голд - там полагается относительно недорогая страховка с неплохим наполнением. Сам оформлял ее два года подряд. При наличии Платины (под депо) - оформлял голдовую страховку - она в 2 раза дешевле, но "платиновые" услуги ИМХО просто ненужная блажь (доставка детей на родину в случае моей смерти и т.п.)
А специально покупать страховку в банке - ИМХО обычно дороже чем напрямую у страховщиков (только если страховка не включена в какой-то пакет).
До Симы пару раз брал в интернете у поляков PZU (она кстати и сработала у меня на Филиппинах) - соотношение цены и наполнения пакета было весьма неплохим.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:01

  Фантом написав:
  Flamingo написав:Сейчас как бы меня страхует Виза (при оплате 50% поездки - плюшка инфини).

Ну так к Инфинити от Симы, если Вы за неё платили даже со скидкой, бонусом идёт полноценная страховка от Арсенала в размере 50000 евро. За допки страховки не дают.

Да я знаю. Но мне получилось взять карты платно, но подешевле, правда и СОВСЕМ без платы за консьерж и страх. Да еще и на три года. Повезло наверное ;).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:05

..ять!!!!!

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Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:23

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:...та може ще зробимо Зелену кредитку MC від Акценту так би мовити для диверсифікації.
Кишмиш на операціях закордоном отримати не вийде.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:2XL, доброе утро. ТС нельзя закрыть пока он подвязан к депозиту.
Не слишком ли много "нельзя"? Карту нельзя если есть счёт, счёт нельзя если есть депозит. Получается после окончания придется открыть Сберегательный и мурыжить там деньги две недели..? Ну не платить же 1% за снятие депозита, ведь и карт под депозит не дают, бесплатно как все.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:29

kreuz
страховки можно купить онлайн у Арсенала (как на пару дней, так и мульти)
замечу что считаю, что лучше таки брать "платиновые" - так как там включины в набор риски задержка рейса и багажа.
тот же вариант бумажных страховок можно взять в отделениях экСима при оформлении карты.
даже при оформлении голд-карт - можно взять "платинум" страховку.
у Арсенала кажись сейчас самая доступная цена на страховки.
(кстати из банков кешбек за страховки платит отп - правда бонусами "тикетса")
последний раз при пересечении границе только поляки спрашивали куда? и сколько есть денег? (ответил что есть 300злотых 200 евро и карты)
видел что некоторых людей просили пересчитать деньги (это была наземка)
самолётами за последние два года - только в Софии - спросили первый ли раз в БГ
жене аналогичный вопрос задавали в Молдавии :-)
как-то так
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:29

Re: Альфа-Банк

Раз уж тут оффтоп про страховки для туризма - я брал тоже в ПЗУ, но есть нюанс - надо брать например на год, и месяц за рубежом. Получается сильно дешевле, чем даже 2 отдельные по неделе взять. Было что-то около 10 баксов за месяц в течении года, покрытие весь мир без зон боевых действий, с лимитом 30к евро
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Alex_ki
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