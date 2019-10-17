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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7755775677577758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:43

  Seva написав:..ять!!!!!

Зображення

пора уже привыкнуть... вам же честно пишут, что сервис 24/7 - 7 часов в сутки :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:48

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

напомните, пожалуйста, у обмена валют есть какое-то расписание?
отказ два раз с 10 мин назад

при том операция проходит, в моб. app пишется, что неудачно, и средства возвращаются на свои счета....
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:50

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Sagittarius, попробуйте в настройках программы отключить использовать отпечаток пальца, затем выйти из программы, войти снова и включить использовать отпечаток.
Отпишитесь о результате.

Вот это не сработало, много раз пробовал.

  ol_zy написав:Вы отпечаток сбрасывали и потом заново активировали? При просто обновлении все работает, пока случайно не так палец приложишь (или не тот) и тогда отпечаток слетает, а заново уже не добавляется.

А вот это сработало - добавил новый отпечаток в систему, предыдущий был за 2018 год.
Спасибо!
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 23:33

Re: Альфа-Банк

wig написав:С авторизацией еще хуже стало, через день требует "передоверить" устройство, обычный FireFox на W10.
У меня вообще не работает. С какой-то там пятницы начала октября. От слова "совсем".
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 23:43

Re: Альфа-Банк

Arien написав:Добрый вечер!

напомните, пожалуйста, у обмена валют есть какое-то расписание?
отказ два раз с 10 мин назад

при том операция проходит, в моб. app пишется, что неудачно, и средства возвращаются на свои счета....
До 20:30 нуна успеть. Иначе зась до 6 утра.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2972
З нами з: 11.04.15
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