пора уже привыкнуть... вам же честно пишут, что сервис 24/7 - 7 часов в сутки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:43
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:48
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер!
напомните, пожалуйста, у обмена валют есть какое-то расписание?
отказ два раз с 10 мин назад
при том операция проходит, в моб. app пишется, что неудачно, и средства возвращаются на свои счета....
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:50
Re: Альфа-Банк
Вот это не сработало, много раз пробовал.
А вот это сработало - добавил новый отпечаток в систему, предыдущий был за 2018 год.
Спасибо!
Додано: Чет 17 жов, 2019 23:33
Re: Альфа-Банк
У меня вообще не работает. С какой-то там пятницы начала октября. От слова "совсем".
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Чет 17 жов, 2019 23:43
Re: Альфа-Банк
До 20:30 нуна успеть. Иначе зась до 6 утра.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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