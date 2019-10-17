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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7756775777587759>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:29

Re: Альфа-Банк

Раз уж тут оффтоп про страховки для туризма - я брал тоже в ПЗУ, но есть нюанс - надо брать например на год, и месяц за рубежом. Получается сильно дешевле, чем даже 2 отдельные по неделе взять. Было что-то около 10 баксов за месяц в течении года, покрытие весь мир без зон боевых действий, с лимитом 30к евро
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:43

  Seva написав:..ять!!!!!

Зображення

пора уже привыкнуть... вам же честно пишут, что сервис 24/7 - 7 часов в сутки :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:48

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

напомните, пожалуйста, у обмена валют есть какое-то расписание?
отказ два раз с 10 мин назад

при том операция проходит, в моб. app пишется, что неудачно, и средства возвращаются на свои счета....
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:50

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Sagittarius, попробуйте в настройках программы отключить использовать отпечаток пальца, затем выйти из программы, войти снова и включить использовать отпечаток.
Отпишитесь о результате.

Вот это не сработало, много раз пробовал.

  ol_zy написав:Вы отпечаток сбрасывали и потом заново активировали? При просто обновлении все работает, пока случайно не так палец приложишь (или не тот) и тогда отпечаток слетает, а заново уже не добавляется.

А вот это сработало - добавил новый отпечаток в систему, предыдущий был за 2018 год.
Спасибо!
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 23:33

Re: Альфа-Банк

wig написав:С авторизацией еще хуже стало, через день требует "передоверить" устройство, обычный FireFox на W10.
У меня вообще не работает. С какой-то там пятницы начала октября. От слова "совсем".
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 23:43

Re: Альфа-Банк

Arien написав:Добрый вечер!

напомните, пожалуйста, у обмена валют есть какое-то расписание?
отказ два раз с 10 мин назад

при том операция проходит, в моб. app пишется, что неудачно, и средства возвращаются на свои счета....
До 20:30 нуна успеть. Иначе зась до 6 утра.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 05:01

Re: Альфа-Банк

Я верно понимаю, что с отменой 150 грн платы в месяц по тревелу у нее становится честный грейс 2 месяца или оставили/ввели какую-то плату? (До тарифов еще не добрался, плохой инет)
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:53

МАБ и мобайл

Уважаемый представитель передайте пожалуйста разработчикам МАБа и мобайла, что их творения ужасно "тяжелые". Не во всех странах есть нормальный интернет и вай-фай даже в отелях. Так вот столкнулся с тем что бывает по 2 часа ничего не могу сделать с картами Альфы. В то время как большинство аппликух других банков (Моно, Приват24, Тас2ю, icon25) пусть не летает, но по крайней мере работает вполне комфортно для использования даже при слабом сигнале и низкой скорости. Но мобайл - это просто пипец какой-то :evil:. Я понимаю что "заграница" с плохой связью это отдельный и довольно частный случай, но "тяжесть" ПО вистов банку явно не добавляет, а как раз снижает вероятность и частоту использования продуктов банка за границей
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:10

Re: Альфа-Банк

А чего это в МАБе остатки так долго обновляются? И приходы, и траты.
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 18 жов, 2019 07:11, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:10

Re: Альфа-Банк

І повідривайте їм руки, і ноги. Ну навіщо ламати довірений пристрій, який успішно працював 3 тижні, щоби знову проходити той дурний квест!
Кочевник
 
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