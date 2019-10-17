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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:29
Re: Альфа-Банк
Раз уж тут оффтоп про страховки для туризма - я брал тоже в ПЗУ, но есть нюанс - надо брать например на год, и месяц за рубежом. Получается сильно дешевле, чем даже 2 отдельные по неделе взять. Было что-то около 10 баксов за месяц в течении года, покрытие весь мир без зон боевых действий, с лимитом 30к евро
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Додано: Чет 17 жов, 2019 19:43
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:48
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер!
напомните, пожалуйста, у обмена валют есть какое-то расписание?
отказ два раз с 10 мин назад
при том операция проходит, в моб. app пишется, что неудачно, и средства возвращаются на свои счета....
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:50
Re: Альфа-Банк
Вот это не сработало, много раз пробовал.
А вот это сработало - добавил новый отпечаток в систему, предыдущий был за 2018 год.
Спасибо!
Додано: Чет 17 жов, 2019 23:33
Re: Альфа-Банк
У меня вообще не работает. С какой-то там пятницы начала октября. От слова "совсем".
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Чет 17 жов, 2019 23:43
Re: Альфа-Банк
До 20:30 нуна успеть. Иначе зась до 6 утра.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 18 жов, 2019 05:01
Re: Альфа-Банк
Я верно понимаю, что с отменой 150 грн платы в месяц по тревелу у нее становится честный грейс 2 месяца или оставили/ввели какую-то плату? (До тарифов еще не добрался, плохой инет)
Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:53
МАБ и мобайл
Уважаемый представитель передайте пожалуйста разработчикам МАБа и мобайла, что их творения ужасно "тяжелые". Не во всех странах есть нормальный интернет и вай-фай даже в отелях. Так вот столкнулся с тем что бывает по 2 часа ничего не могу сделать с картами Альфы. В то время как большинство аппликух других банков (Моно, Приват24, Тас2ю, icon25) пусть не летает, но по крайней мере работает вполне комфортно для использования даже при слабом сигнале и низкой скорости. Но мобайл - это просто пипец какой-то . Я понимаю что "заграница" с плохой связью это отдельный и довольно частный случай, но "тяжесть" ПО вистов банку явно не добавляет, а как раз снижает вероятность и частоту использования продуктов банка за границей
Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:10
Re: Альфа-Банк
А чего это в МАБе остатки так долго обновляются? И приходы, и траты.
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 18 жов, 2019 07:11, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:10
Re: Альфа-Банк
І повідривайте їм руки, і ноги. Ну навіщо ламати довірений пристрій, який успішно працював 3 тижні, щоби знову проходити той дурний квест!
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