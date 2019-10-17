Flamingo написав:

Уважаемый представитель передайте пожалуйста разработчикам МАБа и мобайла, что их творения ужасно "тяжелые". Не во всех странах есть нормальный интернет и вай-фай даже в отелях. Так вот столкнулся с тем что бывает по 2 часа ничего не могу сделать с картами Альфы. В то время как большинство аппликух других банков (Моно, Приват24, Тас2ю, icon25) пусть не летает, но по крайней мере работает вполне комфортно для использования даже при слабом сигнале и низкой скорости. Но мобайл - это просто пипец какой-то. Я понимаю что "заграница" с плохой связью это отдельный и довольно частный случай, но "тяжесть" ПО вистов банку явно не добавляет, а как раз снижает вероятность и частоту использования продуктов банка за границей