2. При наличии двух кредиток, можно открыть третью Тревел?
3. Если нет в п. 2 выше, то при закрытии одной из кредитный карт как быстро можно открыть новую в другом тарифном пакете, сразу, через несколько дней, через 45/60 дне после полного утрясания закрытия предыдущей карты?
Flamingo написав:Уважаемый представитель передайте пожалуйста разработчикам МАБа и мобайла, что их творения ужасно "тяжелые". Не во всех странах есть нормальный интернет и вай-фай даже в отелях. Так вот столкнулся с тем что бывает по 2 часа ничего не могу сделать с картами Альфы. В то время как большинство аппликух других банков (Моно, Приват24, Тас2ю, icon25) пусть не летает, но по крайней мере работает вполне комфортно для использования даже при слабом сигнале и низкой скорости. Но мобайл - это просто пипец какой-то . Я понимаю что "заграница" с плохой связью это отдельный и довольно частный случай, но "тяжесть" ПО вистов банку явно не добавляет, а как раз снижает вероятность и частоту использования продуктов банка за границей
Таке буває досить часто в Україні через мобільний інтернет. Не по 2 години, але хвилин 5-10-15 заліпи.
Alfa_Bank написав:2XL, доброе утро. ТС нельзя закрыть пока он подвязан к депозиту.
Не слишком ли много "нельзя"? Карту нельзя если есть счёт, счёт нельзя если есть депозит. Получается после окончания придется открыть Сберегательный и мурыжить там деньги две недели..? Ну не платить же 1% за снятие депозита, ведь и карт под депозит не дают, бесплатно как все.
В пакетах Блек и Ультра есть возможность открыть бесплатную карту в валюте. А вот если нужна именно фаст-кард, то счет в валюте нужно закрыть.
Flamingo написав:Уважаемый представитель передайте пожалуйста разработчикам МАБа и мобайла, что их творения ужасно "тяжелые". Не во всех странах есть нормальный интернет и вай-фай даже в отелях. Так вот столкнулся с тем что бывает по 2 часа ничего не могу сделать с картами Альфы. В то время как большинство аппликух других банков (Моно, Приват24, Тас2ю, icon25) пусть не летает, но по крайней мере работает вполне комфортно для использования даже при слабом сигнале и низкой скорости. Но мобайл - это просто пипец какой-то . Я понимаю что "заграница" с плохой связью это отдельный и довольно частный случай, но "тяжесть" ПО вистов банку явно не добавляет, а как раз снижает вероятность и частоту использования продуктов банка за границей
2. При наличии двух кредиток, можно открыть третью Тревел?
3. Если нет в п. 2 выше, то при закрытии одной из кредитный карт как быстро можно открыть новую в другом тарифном пакете, сразу, через несколько дней, через 45/60 дне после полного утрясания закрытия предыдущей карты?
Esq, доброе утро. 1. Тарифы в процессе добавления. 2. В банке одновременно можно иметь 2 КК. 3. Если закрываете, то через 2-3 рабочих дня уже можете подавать новую заявку. Но зачем закрывать, если можно просто перевыпустить одну кредитку на Тревел.
riwalir написав:Альфа Travel превратилась из Visa Platinum в Visa Signature? На сайте визы только для Signature 10 посещений лаунжей и Фаст лайн.
Я поддержу вопрос. Может ли представитель четко объяснить как конкретно доступны новые функции "в рамках оновлення Travel 2.0 автоматично з 11 жовтня і без додаткової плати."? Потому что никаких изменений на сайте Визы нет, а карточка как была Platinum так и осталась. В аккаунте LoungeKey также написано, что по ней доступно 2 визита в год.
Poleg, riwalir, добрый день. Карта осталась Platinum, при этом по ней действуют дополнительные преимущества для более комфортных путешествий. На сайте Visa указана обобщенная информация по их продуктам (типам карт). При этом, по инициативе банка в зависимости от продукта, могут быть дополнительные конфигурации сервисов / наполнения продукта в зависимости от специфики и т.д. Проблемы с отображением количества доп.сервисов на стороне Visa, к 30 октября Лаунж починит счетчики и будет корректно отображать.