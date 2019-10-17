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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7756775777587759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:22

  Seva написав:Зображення

Это я вот утром деньги кинул, под сих пор "подтверждено". Это так должно быть? Вроде ж раньше после отправки поезда статус менялся на "завершено"?

Seva, доброе утро. Такая операция остается в статусе "Подтверждено".
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:25

Alfa_Bank,

1. есть ссылка на новый тарифы по Тревел карте? На сайте пока старые https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... d_2019.pdf хотя с сегодняшнего дня должны быть новые.

2. При наличии двух кредиток, можно открыть третью Тревел?

3. Если нет в п. 2 выше, то при закрытии одной из кредитный карт как быстро можно открыть новую в другом тарифном пакете, сразу, через несколько дней, через 45/60 дне после полного утрясания закрытия предыдущей карты?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:27

  Flamingo написав:Уважаемый представитель передайте пожалуйста разработчикам МАБа и мобайла, что их творения ужасно "тяжелые". Не во всех странах есть нормальный интернет и вай-фай даже в отелях. Так вот столкнулся с тем что бывает по 2 часа ничего не могу сделать с картами Альфы. В то время как большинство аппликух других банков (Моно, Приват24, Тас2ю, icon25) пусть не летает, но по крайней мере работает вполне комфортно для использования даже при слабом сигнале и низкой скорости. Но мобайл - это просто пипец какой-то :evil:. Я понимаю что "заграница" с плохой связью это отдельный и довольно частный случай, но "тяжесть" ПО вистов банку явно не добавляет, а как раз снижает вероятность и частоту использования продуктов банка за границей

Таке буває досить часто в Україні через мобільний інтернет. Не по 2 години, але хвилин 5-10-15 заліпи.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:33

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:2XL, доброе утро. ТС нельзя закрыть пока он подвязан к депозиту.
Не слишком ли много "нельзя"? Карту нельзя если есть счёт, счёт нельзя если есть депозит. Получается после окончания придется открыть Сберегательный и мурыжить там деньги две недели..? Ну не платить же 1% за снятие депозита, ведь и карт под депозит не дают, бесплатно как все.

В пакетах Блек и Ультра есть возможность открыть бесплатную карту в валюте. А вот если нужна именно фаст-кард, то счет в валюте нужно закрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:36

  Menwyy написав:Я верно понимаю, что с отменой 150 грн платы в месяц по тревелу у нее становится честный грейс 2 месяца или оставили/ввели какую-то плату? (До тарифов еще не добрался, плохой инет)

Menwyy, доброе утро. Все честно, отменили 150 грн., не ввели ничего другого.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:39

  Flamingo написав:Уважаемый представитель передайте пожалуйста разработчикам МАБа и мобайла, что их творения ужасно "тяжелые". Не во всех странах есть нормальный интернет и вай-фай даже в отелях. Так вот столкнулся с тем что бывает по 2 часа ничего не могу сделать с картами Альфы. В то время как большинство аппликух других банков (Моно, Приват24, Тас2ю, icon25) пусть не летает, но по крайней мере работает вполне комфортно для использования даже при слабом сигнале и низкой скорости. Но мобайл - это просто пипец какой-то :evil:. Я понимаю что "заграница" с плохой связью это отдельный и довольно частный случай, но "тяжесть" ПО вистов банку явно не добавляет, а как раз снижает вероятность и частоту использования продуктов банка за границей

Flamingo, добрый день. +
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:44

  Esq написав:Alfa_Bank,

1. есть ссылка на новый тарифы по Тревел карте? На сайте пока старые https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... d_2019.pdf хотя с сегодняшнего дня должны быть новые.

2. При наличии двух кредиток, можно открыть третью Тревел?

3. Если нет в п. 2 выше, то при закрытии одной из кредитный карт как быстро можно открыть новую в другом тарифном пакете, сразу, через несколько дней, через 45/60 дне после полного утрясания закрытия предыдущей карты?

Esq, доброе утро.
1. Тарифы в процессе добавления.
2. В банке одновременно можно иметь 2 КК.
3. Если закрываете, то через 2-3 рабочих дня уже можете подавать новую заявку. Но зачем закрывать, если можно просто перевыпустить одну кредитку на Тревел.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:53

  Poleg написав:
  riwalir написав:Альфа Travel превратилась из Visa Platinum в Visa Signature? На сайте визы только для Signature 10 посещений лаунжей и Фаст лайн.

Я поддержу вопрос. Может ли представитель четко объяснить как конкретно доступны новые функции "в рамках оновлення Travel 2.0 автоматично з 11 жовтня і без додаткової плати."? Потому что никаких изменений на сайте Визы нет, а карточка как была Platinum так и осталась. В аккаунте LoungeKey также написано, что по ней доступно 2 визита в год.

Poleg, riwalir, добрый день. Карта осталась Platinum, при этом по ней действуют дополнительные преимущества для более комфортных путешествий. На сайте Visa указана обобщенная информация по их продуктам (типам карт). При этом, по инициативе банка в зависимости от продукта, могут быть дополнительные конфигурации сервисов / наполнения продукта в зависимости от специфики и т.д. Проблемы с отображением количества доп.сервисов на стороне Visa, к 30 октября Лаунж починит счетчики и будет корректно отображать.
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