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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7757775877597760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:13

  Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.


А если депозитов несколько и на несколько лет?
Может просто отменить это странное ограничение на фасткард для владельцев текущих счетов?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:15

  Aps написав:
  Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.


А если депозитов несколько и на несколько лет?
Может просто отменить это странное ограничение на фасткард для владельцев текущих счетов?

Aps, добрый день. Фаст-карта создавалась преимущественно для возможности совершать операции валютообмена.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:17

  Menwyy написав:Я верно понимаю, что с отменой 150 грн платы в месяц по тревелу у нее становится честный грейс 2 месяца или оставили/ввели какую-то плату? (До тарифов еще не добрался, плохой инет)

Вроде как честный, но судя по тарифам, нужно выводить карту в ноль раз в 2 месяца. А не просто гасить траты за прошлый месяц как у Привата, Моно, ТАСа и т.п.

Знатоки, подскажите, плз, в преимуществах путешественникам по Travel указано "Страхование в поездках". Это что за программа страхования?
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:42

  dengon написав:Знатоки, подскажите, плз, в преимуществах путешественникам по Travel указано "Страхование в поездках". Это что за программа страхования?

если алла ничего не меняла с момента выпуска карты то страховка покупается отдельно. в сам пакет ничего по страхованию не включено.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:44

  dengon написав:
  Menwyy написав:Я верно понимаю, что с отменой 150 грн платы в месяц по тревелу у нее становится честный грейс 2 месяца или оставили/ввели какую-то плату? (До тарифов еще не добрался, плохой инет)

Вроде как честный, но судя по тарифам, нужно выводить карту в ноль раз в 2 месяца. А не просто гасить траты за прошлый месяц как у Привата, Моно, ТАСа и т.п.

с чего взяли что нужно выводить в ноль? раньше грейс у аллы работал нормально просто была абонка 150 грн в месяц.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:48

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
по поводу этой новости:
Альфа-Банк Україна скасовує щомісячну плату за обслуговування картки Travel
если у меня РД ближайшая будет 28-10-2019 то уже не будут списывать 150 грн?
а то как бы после оглашения изменения тарифов нужно месяц отсчитать до вступления в силу.

ЗЫ
а вообще респект за то что убрали абонку. прямо приятно удивлен. и так была основной картой а теперь так вообще будет единственной. в сторону таса можно и не коситься теперь.
mephala
 
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