Альфа-Банк
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:13
Alfa_Bank написав:
Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
А если депозитов несколько и на несколько лет?
Может просто отменить это странное ограничение на фасткард для владельцев текущих счетов?
Aps
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:15
Aps написав: Alfa_Bank написав:
Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
А если депозитов несколько и на несколько лет?
Может просто отменить это странное ограничение на фасткард для владельцев текущих счетов?
Aps, добрый день. Фаст-карта создавалась преимущественно для возможности совершать операции валютообмена.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:17
Menwyy написав:
Я верно понимаю, что с отменой 150 грн платы в месяц по тревелу у нее становится честный грейс 2 месяца или оставили/ввели какую-то плату? (До тарифов еще не добрался, плохой инет)
Вроде как честный, но судя по тарифам, нужно выводить карту в ноль раз в 2 месяца. А не просто гасить траты за прошлый месяц как у Привата, Моно, ТАСа и т.п.
Знатоки, подскажите, плз, в
преимуществах путешественникам
по Travel указано "Страхование в поездках". Это что за программа страхования?
dengon
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:42
dengon написав:
Знатоки, подскажите, плз, в
преимуществах путешественникам
по Travel указано "Страхование в поездках". Это что за программа страхования?
если алла ничего не меняла с момента выпуска карты то страховка покупается отдельно. в сам пакет ничего по страхованию не включено.
mephala
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:44
dengon написав: Menwyy написав:
Я верно понимаю, что с отменой 150 грн платы в месяц по тревелу у нее становится честный грейс 2 месяца или оставили/ввели какую-то плату? (До тарифов еще не добрался, плохой инет)
Вроде как честный, но судя по тарифам, нужно выводить карту в ноль раз в 2 месяца. А не просто гасить траты за прошлый месяц как у Привата, Моно, ТАСа и т.п.
с чего взяли что нужно выводить в ноль? раньше грейс у аллы работал нормально просто была абонка 150 грн в месяц.
mephala
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:48
ОфПреду
по поводу этой новости:
Альфа-Банк Україна скасовує щомісячну плату за обслуговування картки Travel
если у меня РД ближайшая будет 28-10-2019 то уже не будут списывать 150 грн?
а то как бы после оглашения изменения тарифов нужно месяц отсчитать до вступления в силу.
ЗЫ
а вообще респект за то что убрали абонку. прямо приятно удивлен. и так была основной картой а теперь так вообще будет единственной. в сторону таса можно и не коситься теперь.
mephala
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