Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
А если депозитов несколько и на несколько лет? Может просто отменить это странное ограничение на фасткард для владельцев текущих счетов?
Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
А если депозитов несколько и на несколько лет? Может просто отменить это странное ограничение на фасткард для владельцев текущих счетов?
Aps, добрый день. Фаст-карта создавалась преимущественно для возможности совершать операции валютообмена.