Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:34
mephala написав:
ОфПреду
по поводу этой новости:
Альфа-Банк Україна скасовує щомісячну плату за обслуговування картки Travel
если у меня РД ближайшая будет 28-10-2019 то уже не будут списывать 150 грн?
а то как бы после оглашения изменения тарифов нужно месяц отсчитать до вступления в силу.
ЗЫ
а вообще респект за то что убрали абонку. прямо приятно удивлен. и так была основной картой а теперь так вообще будет единственной. в сторону таса можно и не коситься теперь.
mephala, добрый день. Изменения ступили в силу с сегодняшнего дня. В ближайшую РД списаний не будет. Тарифы на сайте изменили.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:37
mephala написав: wig написав: mephala написав:
а вообще респект за то что убрали абонку. прямо приятно удивлен. и так была основной картой а теперь так вообще будет единственной. в сторону таса можно и не коситься теперь.
Да ладно. Здесь же 3% грязными, и вернуть можно не сразу, а только при заказе билетов и гостишек. Приветственные 500 тоже не дадут, если переоформляться с максимки.
ну 2,4% чистыми. сколько категорий у таса лучше по Б5 и пудре?
вика в качестве примера не катит - снята с производства.
что мешает закрыть старую карту и открыть новую? я так и сделал.
ЗЫ
то что фантики специфические - согласен. но судя по тому что подобные продукты выпускают разные банки то рынок емкий. и что то мне подсказывает что изменения сделаны после анонса котобанды
А это креативненькая идея закрыть Максимку и сфокусироватся на Тревел функционал в Тревеле как на первый взгляд более выгодный для клиента судя по вывешеным тарифам
Что думаете по этому поводу
joik
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:44
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
по поводу этой новости:
Альфа-Банк Україна скасовує щомісячну плату за обслуговування картки Travel
если у меня РД ближайшая будет 28-10-2019 то уже не будут списывать 150 грн?
а то как бы после оглашения изменения тарифов нужно месяц отсчитать до вступления в силу.
ЗЫ
а вообще респект за то что убрали абонку. прямо приятно удивлен. и так была основной картой а теперь так вообще будет единственной. в сторону таса можно и не коситься теперь.
mephala, добрый день. Изменения ступили в силу с сегодняшнего дня. В ближайшую РД списаний не будет. Тарифы на сайте изменили.
это приятно но осадочек остался. че опять ответвенные люди тормозят со своевременным оповещение про изменения в тарифах? должны за месяц же извещать. или прошло незаметно?
mephala
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:45
joik написав:
А это креативненькая идея закрыть Максимку и сфокусироватся на Тревел функционал в Тревеле как на первый взгляд более выгодный для клиента судя по вывешеным тарифам
Что думаете по этому поводу
Думаем. К сожалению, карту уже не успеют выпустить до ближайшего лаунжа. Даже, если переоформлять, а не ждать 45 дней закрытия максимки.
Сама максимка сейчас бесполезна, плюшки ровно те же, что и на дебетном "Комфорте".
wig
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:46
joik каждый сам решает что ему нужно. я закрыл максимку и перешел на трэвэл уже давно.
mephala
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:47
mephala написав:
должны за месяц же извещать.
В случае ухудшения. В случае улучшения не обязаны.
Vorlon
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:47
wig написав: joik написав:
А это креативненькая идея закрыть Максимку и сфокусироватся на Тревел функционал в Тревеле как на первый взгляд более выгодный для клиента судя по вывешеным тарифам
Что думаете по этому поводу
Думаем. К сожалению, карту уже не успеют выпустить до ближайшего лаунжа. Даже, если переоформлять, а не ждать 45 дней закрытия максимки.
Сама максимка сейчас бесполезна, плюшки ровно те же, что и на дебетном "Комфорте".
сейчас ждать не нужно 45 дней.
когда я переходил ждал 3 рабочих дня.
потом офпред сказала что вообще не нужно ждать - сразу заява на закрытие и открытие в отделении если по максимке все ОК.
mephala
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:50
mephala написав:
сейчас ждать не нужно 45 дней.
когда я переходил ждал 3 рабочих дня.
потом офпред сказала что вообще не нужно ждать - сразу заява на закрытие и открытие в отделении если по максимке все ОК.
СПС. Осталось уточнить, какую льготную турстраховку можно подключить к карте, и есть ли какие условия по тратам, что бы в лаунжи пускали.
wig
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:53
wig написав:
есть ли какие условия по тратам, что бы в лаунжи пускали.
в условиях же написано что 10К за дни 10-40 перед поездкой что бы пустили в лаунж.
mephala
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:54
mephala написав:
ну 2,4% чистыми. сколько категорий у таса лучше по Б5 и пудре?
Пудра вся лучше. Онлайн-оплаты (в том числе Сильпо) лучше в Идее. Спорт лучше в Спортбанке. По итогу мне не интересно фантиками копить с оставшегося на билеты по полгода-год...
Vorlon
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