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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7759776077617762>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:34

  mephala написав:ОфПреду
по поводу этой новости:
Альфа-Банк Україна скасовує щомісячну плату за обслуговування картки Travel
если у меня РД ближайшая будет 28-10-2019 то уже не будут списывать 150 грн?
а то как бы после оглашения изменения тарифов нужно месяц отсчитать до вступления в силу.

ЗЫ
а вообще респект за то что убрали абонку. прямо приятно удивлен. и так была основной картой а теперь так вообще будет единственной. в сторону таса можно и не коситься теперь.

mephala, добрый день. Изменения ступили в силу с сегодняшнего дня. В ближайшую РД списаний не будет. Тарифы на сайте изменили.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:37

  mephala написав:
  wig написав:
  mephala написав:а вообще респект за то что убрали абонку. прямо приятно удивлен. и так была основной картой а теперь так вообще будет единственной. в сторону таса можно и не коситься теперь.

Да ладно. Здесь же 3% грязными, и вернуть можно не сразу, а только при заказе билетов и гостишек. Приветственные 500 тоже не дадут, если переоформляться с максимки.

ну 2,4% чистыми. сколько категорий у таса лучше по Б5 и пудре?
вика в качестве примера не катит - снята с производства.
что мешает закрыть старую карту и открыть новую? я так и сделал.

ЗЫ
то что фантики специфические - согласен. но судя по тому что подобные продукты выпускают разные банки то рынок емкий. и что то мне подсказывает что изменения сделаны после анонса котобанды :mrgreen:


А это креативненькая идея закрыть Максимку и сфокусироватся на Тревел функционал в Тревеле как на первый взгляд более выгодный для клиента судя по вывешеным тарифам
Что думаете по этому поводу
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:44

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
по поводу этой новости:
Альфа-Банк Україна скасовує щомісячну плату за обслуговування картки Travel
если у меня РД ближайшая будет 28-10-2019 то уже не будут списывать 150 грн?
а то как бы после оглашения изменения тарифов нужно месяц отсчитать до вступления в силу.

ЗЫ
а вообще респект за то что убрали абонку. прямо приятно удивлен. и так была основной картой а теперь так вообще будет единственной. в сторону таса можно и не коситься теперь.

mephala, добрый день. Изменения ступили в силу с сегодняшнего дня. В ближайшую РД списаний не будет. Тарифы на сайте изменили.

это приятно но осадочек остался. че опять ответвенные люди тормозят со своевременным оповещение про изменения в тарифах? должны за месяц же извещать. или прошло незаметно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:45

  joik написав:А это креативненькая идея закрыть Максимку и сфокусироватся на Тревел функционал в Тревеле как на первый взгляд более выгодный для клиента судя по вывешеным тарифам
Что думаете по этому поводу

Думаем. К сожалению, карту уже не успеют выпустить до ближайшего лаунжа. Даже, если переоформлять, а не ждать 45 дней закрытия максимки.
Сама максимка сейчас бесполезна, плюшки ровно те же, что и на дебетном "Комфорте".
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:46

joik
каждый сам решает что ему нужно. я закрыл максимку и перешел на трэвэл уже давно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:47

  mephala написав:должны за месяц же извещать.

В случае ухудшения. В случае улучшения не обязаны.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:47

  wig написав:
  joik написав:А это креативненькая идея закрыть Максимку и сфокусироватся на Тревел функционал в Тревеле как на первый взгляд более выгодный для клиента судя по вывешеным тарифам
Что думаете по этому поводу

Думаем. К сожалению, карту уже не успеют выпустить до ближайшего лаунжа. Даже, если переоформлять, а не ждать 45 дней закрытия максимки.
Сама максимка сейчас бесполезна, плюшки ровно те же, что и на дебетном "Комфорте".

сейчас ждать не нужно 45 дней.
когда я переходил ждал 3 рабочих дня.
потом офпред сказала что вообще не нужно ждать - сразу заява на закрытие и открытие в отделении если по максимке все ОК.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:50

  mephala написав:сейчас ждать не нужно 45 дней.
когда я переходил ждал 3 рабочих дня.
потом офпред сказала что вообще не нужно ждать - сразу заява на закрытие и открытие в отделении если по максимке все ОК.

СПС. Осталось уточнить, какую льготную турстраховку можно подключить к карте, и есть ли какие условия по тратам, что бы в лаунжи пускали.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:53

  wig написав: есть ли какие условия по тратам, что бы в лаунжи пускали.

в условиях же написано что 10К за дни 10-40 перед поездкой что бы пустили в лаунж.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:54

  mephala написав:ну 2,4% чистыми. сколько категорий у таса лучше по Б5 и пудре?

Пудра вся лучше. Онлайн-оплаты (в том числе Сильпо) лучше в Идее. Спорт лучше в Спортбанке. По итогу мне не интересно фантиками копить с оставшегося на билеты по полгода-год...
Vorlon
 
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