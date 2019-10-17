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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7759776077617762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:02

  Vorlon написав:
  mephala написав:ну 2,4% чистыми. сколько категорий у таса лучше по Б5 и пудре?

Пудра вся лучше. Онлайн-оплаты (в том числе Сильпо) лучше в Идее. Спорт лучше в Спортбанке. По итогу мне не интересно фантиками копить с оставшегося на билеты по полгода-год...

я спрашивал какие конкретно категории по Б5 и пудре больше 2,4%.
пудра насчитывает изюм на конкретные категории а не все. так что было бы намного информативнее указать эти категории а не писать размыто "пудра вся лучше".
mephala
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 675 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:02

Alfa_Bank, навіщо ви сьогодні вже вдруге робите пристрій "недовіреним"???
Кочевник
 
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Подякував: 171 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:13

  dengon написав:Знатоки, подскажите, плз, в преимуществах путешественникам по Travel указано "Страхование в поездках". Это что за программа страхования?

dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7383
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 630 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:17

  Кочевник написав:Alfa_Bank, навіщо ви сьогодні вже вдруге робите пристрій "недовіреним"???

Кочевник, доброго дня. Питання риторичне, на жаль, як і відповідь( Нічого спеціально не робимо.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7383
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 630 раз.
 
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  #<1 ... 7759776077617762
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