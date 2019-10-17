я спрашивал какие конкретно категории по Б5 и пудре больше 2,4%.
пудра насчитывает изюм на конкретные категории а не все. так что было бы намного информативнее указать эти категории а не писать размыто "пудра вся лучше".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:02
я спрашивал какие конкретно категории по Б5 и пудре больше 2,4%.
пудра насчитывает изюм на конкретные категории а не все. так что было бы намного информативнее указать эти категории а не писать размыто "пудра вся лучше".
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:02
Alfa_Bank, навіщо ви сьогодні вже вдруге робите пристрій "недовіреним"???
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:13
dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).
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