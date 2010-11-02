я спрашивал какие конкретно категории по Б5 и пудре больше 2,4%.
пудра насчитывает изюм на конкретные категории а не все. так что было бы намного информативнее указать эти категории а не писать размыто "пудра вся лучше".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:02
я спрашивал какие конкретно категории по Б5 и пудре больше 2,4%.
пудра насчитывает изюм на конкретные категории а не все. так что было бы намного информативнее указать эти категории а не писать размыто "пудра вся лучше".
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:02
Alfa_Bank, навіщо ви сьогодні вже вдруге робите пристрій "недовіреним"???
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:13
dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:17
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:20
Тоді поясніть, яким чином знімається довіреність пристрою? Я нічого не змінюю, це означає, що змінюють програми ваших програмістів. Не вводьте в оману, що спеціально ви нічого не робите.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:28
Кочевник
Я вот тоже ничего не меняю - всё работает идеально (по части двух доверенных ПК).
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:32
Re: Альфа-Банк
В мене також працювало. Три тижні. А сьогодні один за іншим спочатку один пристрій, півгодини тому інший... Дратує ця дурня.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:33
айпишник небойсь поменялся, привет провайдеру
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:37
Не релевантно. На ноутбукові злетіла "довіреність", на стаціонарному компі - ні. Обидва в одній домашній мережі.
Смартфон - різні гостьові WiFi, різні оператори, поки не злітало...
Ще які будуть теорії?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:41
Re: Альфа-Банк
А на смарте апликуха юзается или МАБ(вэб)?
У меня давно(недели 3 уже) не слетала доверка для МАБа, последний раз вычистил кукки и вот фурычит. Экки разнес по разным браузерам
Но каждый раз вхожу в МАБ как по минам. Дурость, канэшна отмочила Алла с этими доверками
... делайте хоть что-нибудь!
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