RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7760776177627763>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:02

  Vorlon написав:
  mephala написав:ну 2,4% чистыми. сколько категорий у таса лучше по Б5 и пудре?

Пудра вся лучше. Онлайн-оплаты (в том числе Сильпо) лучше в Идее. Спорт лучше в Спортбанке. По итогу мне не интересно фантиками копить с оставшегося на билеты по полгода-год...

я спрашивал какие конкретно категории по Б5 и пудре больше 2,4%.
пудра насчитывает изюм на конкретные категории а не все. так что было бы намного информативнее указать эти категории а не писать размыто "пудра вся лучше".
mephala
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:02

Alfa_Bank, навіщо ви сьогодні вже вдруге робите пристрій "недовіреним"???
Кочевник
 
Повідомлень: 983
З нами з: 16.02.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:13

  dengon написав:Знатоки, подскажите, плз, в преимуществах путешественникам по Travel указано "Страхование в поездках". Это что за программа страхования?

dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7383
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:17

  Кочевник написав:Alfa_Bank, навіщо ви сьогодні вже вдруге робите пристрій "недовіреним"???

Кочевник, доброго дня. Питання риторичне, на жаль, як і відповідь( Нічого спеціально не робимо.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7383
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:20

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, навіщо ви сьогодні вже вдруге робите пристрій "недовіреним"???

Кочевник, доброго дня. Питання риторичне, на жаль, як і відповідь( Нічого спеціально не робимо.

Тоді поясніть, яким чином знімається довіреність пристрою? Я нічого не змінюю, це означає, що змінюють програми ваших програмістів. Не вводьте в оману, що спеціально ви нічого не робите.
Кочевник
 
Повідомлень: 983
З нами з: 16.02.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:28

Кочевник
Я вот тоже ничего не меняю - всё работает идеально (по части двух доверенных ПК).
Vorlon
 
Повідомлень: 7347
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:32

Re: Альфа-Банк

В мене також працювало. Три тижні. А сьогодні один за іншим спочатку один пристрій, півгодини тому інший... Дратує ця дурня.
Кочевник
 
Повідомлень: 983
З нами з: 16.02.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:33

  Кочевник написав:В мене також працювало. Три тижні. А сьогодні один за іншим спочатку один пристрій, півгодини тому інший... Дратує ця дурня.

айпишник небойсь поменялся, привет провайдеру :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29325
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2346 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:37

  clientage написав:
  Кочевник написав:В мене також працювало. Три тижні. А сьогодні один за іншим спочатку один пристрій, півгодини тому інший... Дратує ця дурня.

айпишник небойсь поменялся, привет провайдеру :(

Не релевантно. На ноутбукові злетіла "довіреність", на стаціонарному компі - ні. Обидва в одній домашній мережі.
Смартфон - різні гостьові WiFi, різні оператори, поки не злітало...

Ще які будуть теорії?
Кочевник
 
Повідомлень: 983
З нами з: 16.02.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:41

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Смартфон - різні гостьові WiFi, різні оператори, поки не злітало...

А на смарте апликуха юзается или МАБ(вэб)?

У меня давно(недели 3 уже) не слетала доверка для МАБа, последний раз вычистил кукки и вот фурычит. Экки разнес по разным браузерам
Но каждый раз вхожу в МАБ как по минам. Дурость, канэшна отмочила Алла с этими доверками :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29325
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2346 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7760776177627763>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Intento, jay2004, wolt450 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3523, 3524, 3525
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35243 4357431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 12:42
vollena71
Банк Глобус 1 ... 544, 545, 546
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5455 722268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 12:15
Stringer
Банк Альянс 1 ... 65, 66, 67
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
661 88141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 11:54
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.