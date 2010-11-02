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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7760776177627763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:51

  clientage написав:
  Кочевник написав:Смартфон - різні гостьові WiFi, різні оператори, поки не злітало...

А на смарте апликуха юзается или МАБ(вэб)?

У меня давно(недели 3 уже) не слетала доверка для МАБа, последний раз вычистил кукки и вот фурычит. Экки разнес по разным браузерам
Но каждый раз вхожу в МАБ как по минам. Дурость, канэшна отмочила Алла с этими доверками :(

На смарті і Веб, і мобайл. Вони ж не можуть нормальний функціонал в чомусь одному зробити.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:58

  Alfa_Bank написав:dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).

Со сроком пребывания 15 дней, это, фактически разовая страховка. Даже если написан срок 1 год.
wig
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Повідомлень: 4452
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  #<1 ... 7760776177627763
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