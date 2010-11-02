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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:51
clientage написав: Кочевник написав:
Смартфон - різні гостьові WiFi, різні оператори, поки не злітало...
А на смарте апликуха юзается или МАБ(вэб)?
У меня давно(недели 3 уже) не слетала доверка для МАБа, последний раз вычистил кукки и вот фурычит. Экки разнес по разным браузерам
Но каждый раз вхожу в МАБ как по минам. Дурость, канэшна отмочила Алла с этими доверками
На смарті і Веб, і мобайл. Вони ж не можуть нормальний функціонал в чомусь одному зробити.
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Кочевник
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:58
Alfa_Bank написав:
dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).
Со сроком пребывания 15 дней, это, фактически разовая страховка. Даже если написан срок 1 год.
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wig
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