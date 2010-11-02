Кочевник написав:Смартфон - різні гостьові WiFi, різні оператори, поки не злітало...
А на смарте апликуха юзается или МАБ(вэб)?
У меня давно(недели 3 уже) не слетала доверка для МАБа, последний раз вычистил кукки и вот фурычит. Экки разнес по разным браузерам Но каждый раз вхожу в МАБ как по минам. Дурость, канэшна отмочила Алла с этими доверками
На смарті і Веб, і мобайл. Вони ж не можуть нормальний функціонал в чомусь одному зробити.
Alfa_Bank написав:dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).
Со сроком пребывания 15 дней, это, фактически разовая страховка. Даже если написан срок 1 год.
а что значит 500 бонусов за активное использования в первые 2 мес ? также интересует вопрос, если карта уже есть в приложении, но нет на руках (жду), можно ли ее уже активировать, чтобы успеть до расчетной даты ?
Alfa_Bank Делал заказ тревел из приложения мобильного, с понедельника раза 3 нажимал, каждый раз светилась надпись - ждите с вами свяжется сотрудник банк. Вопрос, а сколько надо ждать этой связи? Уже 4 дня прошло... Или заказ из приложения не работает?
ol_zy написав:Alfa_Bank Делал заказ тревел из приложения мобильного, с понедельника раза 3 нажимал, каждый раз светилась надпись - ждите с вами свяжется сотрудник банк. Вопрос, а сколько надо ждать этой связи? Уже 4 дня прошло... Или заказ из приложения не работает?
ol_zy, добрый день. Заявки на ваше имя за последнюю неделю не вижу. Попробуйте удалить приложение, установить и переподать. Если хотите, могу передать ваши контакты сотруднику, он перезвонит и заполните заявку через КЦ.