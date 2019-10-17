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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7761776277637764>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:51

  clientage написав:
  Кочевник написав:Смартфон - різні гостьові WiFi, різні оператори, поки не злітало...

А на смарте апликуха юзается или МАБ(вэб)?

У меня давно(недели 3 уже) не слетала доверка для МАБа, последний раз вычистил кукки и вот фурычит. Экки разнес по разным браузерам
Но каждый раз вхожу в МАБ как по минам. Дурость, канэшна отмочила Алла с этими доверками :(

На смарті і Веб, і мобайл. Вони ж не можуть нормальний функціонал в чомусь одному зробити.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:58

  Alfa_Bank написав:dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).

Со сроком пребывания 15 дней, это, фактически разовая страховка. Даже если написан срок 1 год.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:11

Alfa_Bank

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
по поводу этой новости:
Альфа-Банк Україна скасовує щомісячну плату за обслуговування картки Travel
если у меня РД ближайшая будет 28-10-2019 то уже не будут списывать 150 грн?
а то как бы после оглашения изменения тарифов нужно месяц отсчитать до вступления в силу.

ЗЫ
а вообще респект за то что убрали абонку. прямо приятно удивлен. и так была основной картой а теперь так вообще будет единственной. в сторону таса можно и не коситься теперь.

mephala, добрый день. Изменения ступили в силу с сегодняшнего дня. В ближайшую РД списаний не будет. Тарифы на сайте изменили.

а где "Тарифы на сайте изменили"?
Тут (ссылка с новости) https://alfabank.ua/upload/Travel_17102019.pdf:
7.Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік--150 грн.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:30

  demichh написав:а где "Тарифы на сайте изменили"?
Тут (ссылка с новости) https://alfabank.ua/upload/Travel_17102019.pdf:
7.Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік--150 грн.

demichh, добрый день. Попробуйте почистить кеш, тарифы обновлены.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:42

тревел

а что значит 500 бонусов за активное использования в первые 2 мес ?
также интересует вопрос, если карта уже есть в приложении, но нет на руках (жду), можно ли ее уже активировать, чтобы успеть до расчетной даты ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:45

  SILVER_UA написав:а что значит 500 бонусов за активное использования в первые 2 мес ?

SILVER_UA, добрый день. 500 баллов начисляются при совершении покупок на общую сумму от 25 000 грн. за счет кредитной линии на протяжении 60 к.д. после даты подписания договора.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:01

Alfa_Bank
Делал заказ тревел из приложения мобильного, с понедельника раза 3 нажимал, каждый раз светилась надпись - ждите с вами свяжется сотрудник банк.
Вопрос, а сколько надо ждать этой связи? Уже 4 дня прошло... Или заказ из приложения не работает?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:14

  ol_zy написав:Alfa_Bank
Делал заказ тревел из приложения мобильного, с понедельника раза 3 нажимал, каждый раз светилась надпись - ждите с вами свяжется сотрудник банк.
Вопрос, а сколько надо ждать этой связи? Уже 4 дня прошло... Или заказ из приложения не работает?

ol_zy, добрый день. Заявки на ваше имя за последнюю неделю не вижу. Попробуйте удалить приложение, установить и переподать. Если хотите, могу передать ваши контакты сотруднику, он перезвонит и заполните заявку через КЦ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:19

Alfa_Bank, навіщо вашому мобільному додатку доступ до списку моїх контактів?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:45

  Кочевник написав:Alfa_Bank, навіщо вашому мобільному додатку доступ до списку моїх контактів?

В додатку є можливість поповнити мобільний номер з телефонної книги, що відкривається при натисканні на клавішу справа від поля номеру телефону.
Alfa_Bank
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