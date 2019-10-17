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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кочевник
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:08
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, навіщо вашому мобільному додатку доступ до списку моїх контактів?
В додатку є можливість поповнити мобільний номер з телефонної книги, що відкривається при натисканні на клавішу справа від поля номеру телефону.
так у меня на финтелепоне де стоит апликуха внесены контакты ток моих кредиторов и банков!
Чо это я им буду телепоны пополнять?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:21
clientage написав:
так у меня на финтелепоне де стоит апликуха внесены контакты ток моих кредиторов и банков!
Ну не все такие особенные - есть люди и попроще с одним номером на всё и вся
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Vorlon
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:27
Vorlon написав: clientage написав:
так у меня на финтелепоне де стоит апликуха внесены контакты ток моих кредиторов и банков!
Ну не все такие особенные - есть люди и попроще с одним номером на всё и вся
Этта не серьёзна, в наше время нуна иметь 2..3 (а лучше 5..6) рабочих номера точно.
Ну а про мешок свинорыльских СИМок я вааще не говорю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:29
Alfa_Bank
Разочаровало ваше новое отделение № 5 в Запорожье вчера. Пришёл в 16:42 (талончик 257) вчера снять денег - да поздно. Но тем не менее. В кассе большой инкассация, во второй маленькой кассе (у экономиста я так понял) - инкассация, у ещё одного экономиста денег мало. Сказали, что ничем помочь не могут - мол, приходите, завтра. До 17:00 не успеете. Ну я же не просто так мимо шёл снять 100 гривен?
Пришлось поехать в отделение № 3, где за пару минут в 16:52 снял требуемое. Всё быстро и чётко - очень доволен. Ну почему так от отделения зависит?
Востаннє редагувалось Vorlon
в П'ят 18 жов, 2019 15:40, всього редагувалось 4 разів.
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Vorlon
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:33
clientage написав:
Этта не серьёзна
Позволю себе не согласиться: удобство - великая вещь. Паранойей не страдаю.
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Vorlon
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