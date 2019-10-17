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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7761776277637764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:59

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, навіщо вашому мобільному додатку доступ до списку моїх контактів?

В додатку є можливість поповнити мобільний номер з телефонної книги, що відкривається при натисканні на клавішу справа від поля номеру телефону.

:lol:
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:08

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, навіщо вашому мобільному додатку доступ до списку моїх контактів?

В додатку є можливість поповнити мобільний номер з телефонної книги, що відкривається при натисканні на клавішу справа від поля номеру телефону.

так у меня на финтелепоне де стоит апликуха внесены контакты ток моих кредиторов и банков!
Чо это я им буду телепоны пополнять?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:21

  clientage написав:так у меня на финтелепоне де стоит апликуха внесены контакты ток моих кредиторов и банков!

Ну не все такие особенные - есть люди и попроще с одним номером на всё и вся ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:27

  Vorlon написав:
  clientage написав:так у меня на финтелепоне де стоит апликуха внесены контакты ток моих кредиторов и банков!

Ну не все такие особенные - есть люди и попроще с одним номером на всё и вся ;)

Этта не серьёзна, в наше время нуна иметь 2..3 (а лучше 5..6) рабочих номера точно.
Ну а про мешок свинорыльских СИМок я вааще не говорю :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:29

Alfa_Bank
Разочаровало ваше новое отделение № 5 в Запорожье вчера. Пришёл в 16:42 (талончик 257) вчера снять денег - да поздно. Но тем не менее. В кассе большой инкассация, во второй маленькой кассе (у экономиста я так понял) - инкассация, у ещё одного экономиста денег мало. Сказали, что ничем помочь не могут - мол, приходите, завтра. До 17:00 не успеете. Ну я же не просто так мимо шёл снять 100 гривен?

Пришлось поехать в отделение № 3, где за пару минут в 16:52 снял требуемое. Всё быстро и чётко - очень доволен. Ну почему так от отделения зависит?
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 18 жов, 2019 15:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:33

  clientage написав:Этта не серьёзна

Позволю себе не согласиться: удобство - великая вещь. Паранойей не страдаю.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:20

Re: Альфа-Банк

Коллеги, если учетку блоканули-как разблокировать с наименьшими усилиями.
Супруге заблокировали учётную запись после ошибки с вводом пароля, так позавчера 30 минут ушло на ожидания и соединения с оператором. Она 2 раза звонила, чтобы потом еще и с идентификацией облом. :(
Как же дорого обходится в Альфе поддержка! Кроме всего прочего, спросили e-mail, назвали тот, на который регистрировали МАБ-ответ не верный (может оператор недослышыла)! Вторую попытку не хотят, звони те ещё. В отделении беду эту могут победить если подъехать?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:42

  Lost написав:Коллеги, если учетку блоканули-как разблокировать с наименьшими усилиями.
Супруге заблокировали учётную запись после ошибки с вводом пароля, так позавчера 30 минут ушло на ожидания и соединения с оператором. Она 2 раза звонила, чтобы потом еще и с идентификацией облом. :(
Как же дорого обходится в Альфе поддержка! Кроме всего прочего, спросили e-mail, назвали тот, на который регистрировали МАБ-ответ не верный (может оператор недослышыла)! Вторую попытку не хотят, звони те ещё. В отделении беду эту могут победить если подъехать?!?

Пробуйте...тут Алла гарантій не дає. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:09

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank
Делал заказ тревел из приложения мобильного, с понедельника раза 3 нажимал, каждый раз светилась надпись - ждите с вами свяжется сотрудник банк.
Вопрос, а сколько надо ждать этой связи? Уже 4 дня прошло... Или заказ из приложения не работает?

ol_zy, добрый день. Заявки на ваше имя за последнюю неделю не вижу. Попробуйте удалить приложение, установить и переподать. Если хотите, могу передать ваши контакты сотруднику, он перезвонит и заполните заявку через КЦ.

Я приложение удаляю почти каждую неделю, чтобы восстановить вход по отпечатку... Спасибо за помощь - уже перезвонили.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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