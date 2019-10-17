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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:59
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:08
так у меня на финтелепоне де стоит апликуха внесены контакты ток моих кредиторов и банков!
Чо это я им буду телепоны пополнять?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:21
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:27
Этта не серьёзна, в наше время нуна иметь 2..3 (а лучше 5..6) рабочих номера точно.
Ну а про мешок свинорыльских СИМок я вааще не говорю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:29
Alfa_Bank
Разочаровало ваше новое отделение № 5 в Запорожье вчера. Пришёл в 16:42 (талончик 257) вчера снять денег - да поздно. Но тем не менее. В кассе большой инкассация, во второй маленькой кассе (у экономиста я так понял) - инкассация, у ещё одного экономиста денег мало. Сказали, что ничем помочь не могут - мол, приходите, завтра. До 17:00 не успеете. Ну я же не просто так мимо шёл снять 100 гривен?
Пришлось поехать в отделение № 3, где за пару минут в 16:52 снял требуемое. Всё быстро и чётко - очень доволен. Ну почему так от отделения зависит?
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 18 жов, 2019 15:40, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:33
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:20
Re: Альфа-Банк
Коллеги, если учетку блоканули-как разблокировать с наименьшими усилиями.
Супруге заблокировали учётную запись после ошибки с вводом пароля, так позавчера 30 минут ушло на ожидания и соединения с оператором. Она 2 раза звонила, чтобы потом еще и с идентификацией облом.
Как же дорого обходится в Альфе поддержка! Кроме всего прочего, спросили e-mail, назвали тот, на который регистрировали МАБ-ответ не верный (может оператор недослышыла)! Вторую попытку не хотят, звони те ещё. В отделении беду эту могут победить если подъехать?!?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:42
Пробуйте...тут Алла гарантій не дає.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:09
Я приложение удаляю почти каждую неделю, чтобы восстановить вход по отпечатку... Спасибо за помощь - уже перезвонили.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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